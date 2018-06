Naturgy promet repartir un mínim de 6.900 milions en dividends fins al 2022

Naturgy, l'antiga Gas Natural Fenosa, preveu repartir uns 6.900 milions d'euros en dividends entre els seus accionistes en el període 2018-2022, amb un increment del 30% en la retribució a partir d'aquest exercici, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del mercat de Valors (CNMV).





Així mateix, la companyia disposarà d'altres 2.000 milions d'euros per al total del període, a uns 400 milions d'euros anuals, en forma de recompra i amortització d'accions (buy-back) en cas que no es concreti cap operació de creixement inorgànic , és a dir, cap adquisició o fusió.





En concret, l'energètica presidida per Francisco Reynés abonarà un dividend de 1,3 euros per acció aquest 2018, amb un increment del 30% respecte a l'euro pagat amb càrrec a 2017, per posteriorment prendre una senda d'un creixement de fins a un mínim del 5% anual, per situar aquesta retribució als accionistes en els 1,59 euros el 2022.





L'abonament del dividend, en metàl·lic, per part de la companyia s'executarà en tres pagaments: al final del primer semestre (20%), al tancament del tercer trimestre (35%) i un cop celebrada la junta general d'accionistes (45% restant).





D'aquesta manera, Naturgy garanteix un mínim de més de 4.450 milions d'euros en dividends al llarg dels pròxims cinc anys per als seus tres principals accionistes -Criteria Caixa (24,4%), CVC i Alba (20,1%) i GIP (20%) - en aquesta nova full de ruta per a la companyia presentada aquest dijous a Londres sota el lema 'Much more'.





OBJECTIUS FINANCERS





Pel que fa als seus objectius financers per al període, es marca el repte d'assolir un benefici net de 1.800 milions d'euros el 2022, cosa que representa un increment del 32% enfront dels 1.360 milions d'euros de 2017, i un resultat brut d'explotació (Ebitda) al final del pla de 5.000 milions d'euros, un 28% més que l'any passat.





Pel que fa al deute net, Naturgy preveu que mantindrà els nivells actuals de 16.400 milions d'euros actuals al final del període marcat en el pla, en un entorn de previsible pujada de tipus d'interès, mantenint així els nivells de cost de la deute en línia amb els actuals (3,5%).





Així mateix, el grup ha realitzat una revisió del valor dels seus actius, basant-se en el nou entorn macroeconòmic i les perspectives dels principals indicadors del sector energètic i les hipòtesis previstes en el pla, que l'ha portat a un ajust de 4.900 milions d'euros abans d'impostos, enfront dels 9.800 milions d'euros en què els tenia comptabilitzats, d'aplicació en el primer semestre d'aquest any.





Naturgy ha assenyalat que aquest ajust, focalitzat principalment en els actius de generació elèctrica convencional a Espanya, no té cap impacte en la remuneració a l'accionista i a partir de l'any que tindrà un efecte positiu en els resultats del grup.





A més, el grup situa la seva xifra d'inversions totals per al període en els 8.400 milions d'euros, fet que suposa uns 1.700 milions d'euros l'any, dels quals 5.300 milions d'euros estan destinats a creixement i ja han estat identificats, elevant així la proporció d'inversions dedicades al creixement que representen més del 60% del total del període.





D'aquesta xifra total destinada a inversions per l'energètica, un 36% es focalitzaran en els negocis de Gas i Electricitat i el 27% a Infraestructuras Latinoamérica (27%), entre d'altres regions.





DESINVERSIONS





A més, Naturgy contempla en el seu nou pla unes desinversions en els pròxims cinc anys per un import total de 3.000 milions d'euros, tot i que aquesta xifra inclou ja 2.700 milions completats en el primer semestre d'aquest any.





En concret, el grup ha tancat en el que va de 2018 les vendes d'una participació del 20% a la societat titular dels actius de distribució de gas natural a Espanya per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Pla Investment Board (CPPIB ), així com del seu negoci a Itàlia ia Colòmbia.