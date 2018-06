L'Audiència Nacional ha confirmat el processament de l'excap de Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, els excaps polítics del cos César Puig i Pere Soler i la intendent Teresa Laplana pels incidents del 20 i 21 de setembre davant de la Conselleria d'Economia i "simular un dispositiu enganyós" per permetre l'1-O.





Els magistrats desestimen els recursos d'apel·lació presentats pels quatre investigats en aquesta causa contra l'ordre de processament de la magistrada instructora Carmen Lamela.





RATIFIQUEN DELICTES DE SEDICIÓ





D'aquesta manera ratifiquen la imputació de dos delictes de sedició i un organització criminal per Trapero; organització criminal i delicte de sedició per Puig i Soler i un únic delicte de sedició per Laplana.





Pel que fa a l'excap del cos, l'acte considera "evident que les tèbies mesures de seguretat" en els registres judicials de setembre "emmascaraven una manera absoluta condescendència amb els fets", tenint en compte que l'edifici assetjat només va comptar amb la protecció de els Mossos "sense cap reforç al llarg del dia" i que no van atendre la petició de la Guàrdia Civil d'establir un perímetre de seguretat.





Sobre el referèndum de l'1-O, la Sala diu que les diligències sumarials "demostren sens dubte la cooperació del recurrent en aquest baula del pla secessionista".





El tribunal considera que els responsables dels Mossos, amb Trapero al capdavant, van incomplir el mandat judicial que s'evités la celebració de la consulta i van simular "un dispositiu enganyós, merament formal, amb designi, no només de permetre la celebració de la il·lícita consulta, sinó de soscavar l'actuació que realitzaren els altres cossos de seguretat de l'Estat ".