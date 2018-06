CaixaBank traspassa el 80% del seu negoci immobiliari a Lone Star

CaixaBank ha acordat aquest dijous traspassar a Lone Star el 80% del seu negoci immobiliari, compost per Servihabitat i pels actius immobiliaris existents a octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda.





El valor brut dels actius immobiliaris a aquesta data era d'aproximadament 12.800 milions, i el valor net comptable aproximat de 6.700 milions.





Un cop CaixaBank completi la recompra del 51% de Servihabitat -operació l'execució està encara pendent d'autorització per la CNMC - el banc aportarà el negoci immobiliari a una nova societat de la qual vendrà el 80% a Lone Star i mantindrà una participació del 20 %.