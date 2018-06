MicroBank, filial de Caixabank, ha concedit més de 4.000 milions en microcrèdits des de la crisi

MicroBank, filial de CaixaBank, ha concedit 4.083.000 d'euros des del seu naixement en 2007 per finançar a prop de 745.000 microcrèdits a emprenedors i famílies amb dificultats d'accés al crèdit de manera generalitzada en un context de crisi, segons ha informat l'entitat en la presentació del balanç del desè aniversari del banc social.





El creixement de MicroBank, que ha multiplicat la seva activitat fins a sis, s'ha produït en una etapa de greu situació financera, on la nova producció de microcrèdits del sector ha caigut un 50%. "El nostre banc social ha seguit creixent i ajudant a la població. La cartera ha crescut de manera exponencial en un context en què el sector s'ha estat desapalancant", ha explicat el president de MicroBank, Antoni Vila.





L'import mitjà del crèdit a negocis és de 10.838 euros amb un termini d'amortització de 49 mesos (uns 4 anys), mentre que l'import mitjà del crèdit familiar és de 4.294 euros, a llars dels quals el 48% té ingressos inferiors a 1.000 euros i fins a un 46% no pot fer front a un imprevist de 600 euros.





En els deu primers exercicis des del seu naixement, el banc ha concedit 135.547 microcrèdits a emprenedors i negocis per valor de 1.469 milions d'euros i fins 608.827 microcrèdits a persones i famílies amb dificultats d'accés al finançament bancari tradicional, el valor puja a 2.614 milions d'euros.





Respecte al nivell d'impagament de l'entitat, es troba "sistemàticament molt per sota" al sector. En concret, aquesta ràtio s'ha situat al 3,62% el 2017, enfront del 7,2% del sector.





Concretament, la morositat de les famílies es troba en el 2,6% i la dels emprenedors en un 5,8%. La ràtio de fallits des dels seus inicis fa 10 anys és del 4,3%.





"Això demostra que s'ha pogut combinar facilitar el crèdit als més desfavorits sense que això suposi una vulneració en el que ha de ser la prudència de l'activitat financera. És una activitat complicada, però s'ha fet bé", ha subratllat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar.





"Quan la gent demana el que necessita, compleix. Estem amb persones en situació de precarietat que són capaços de demanar només el que necessiten. Això rendeix una morositat molt baixa", ha afegit Vila, assegurant que no hi ha banc tradicional a Europa capaç de desenvolupar un producte com aquest, amb una prima de risc "tan elevada".





Segons l'opinió de Cortázar, és imprescindible unir la rendibilitat del banc, que en garanteix la sostenibilitat i la confiança dels seus accionistes, amb un comportament responsable i compromès amb els clients i el conjunt de la societat.





CREACIÓ D'OCUPACIÓ





Aquest tipus de finançament adreçada a la creació o ampliació de projectes de negoci té un impacte directe en la situació laboral i econòmica no només dels emprenedors que ho sol·liciten, sinó també d'altres persones.





La majoria dels emprenedors consideren que el microcrèdit ha estat clau perquè poguessin tirar endavant les seves iniciatives empresarials, mentre que el 56% afirma que no hi hauria pogut obrir o ampliar el seu negoci sense aquest tipus de finançament.





Segons un informe elaborat per Esade, entre 2007 i 2016, MicroBank va contribuir "decisivament" a la creació de més de 181.000 llocs de treball.





UN MODEL DIFÍCIL DE REPLICAR





La major part dels emprenedors treballava com a autònom abans d'accedir al microcrèdit, mentre que un 20% estava a l'atur i el 44% d'ells portava més d'un any sense feina. Per a aquest grup, la concessió del finançament ha estat "la palanca" per accedir a un lloc de treball.

"Aquesta contribució té un valor molt important tenint en compte la situació complicada d'Espanya pel que fa al mercat laboral", ha asseverat Cortázar.





Finalment, Vila ha dit que el model de MicroBank és "molt difícil" de replicar, pel que la seva imitació en altres mercats com Portugal, on CaixaBank té negoci, encara no s'ha considerat. "Microbank té un ADN especial. Cal anar amb compte en el desenvolupament d'una estratègia com aquesta", ha subratllat.