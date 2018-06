CaixaBank, elegida millor entitat de banca privada d'Europa per la seva aplicació de la tecnologia

CaixaBank ha estat escollida com a millor entitat de banca privada d'Europa per la seva aplicació de la tecnologia -Best Private Bank for use of technology (Europe) - pel medi especialitzat Professional Wealth Management (PWM), del Grup Financial Times.





Segons ha informat l'entitat aquest divendres en un comunicat, el premi és el resultat de la valoració d'analistes, investigadors i periodistes d'aquest mitjà especialitzat.





L'entitat compta en la seva activitat de banca privada, orientada a persones amb més de 500.000 euros de patrimoni, amb 58.491 clients, 560 gestors i 63.203.000 d'euros en actius sota gestió.





L'aplicació de la tecnologia en el segment de banca privada de CaixaBank ha contribuït a reforçar la comunicació entre gestors i clients a través de serveis innovadors com 'el Mur' i una solució integral de mobilitat que permet als gestors desplaçar-se a qualsevol lloc amb la capacitat d'assessorament i total funcionalitat digital a través del seu Smart PC, ha destacat l'entitat.





Aquestes innovacions s'uneixen al model de planificació financera Time, que combina l'assessorament personalitzat amb la digitalització.





El director executiu de CaixaBank Banca Privada i Banca Premier, Víctor Allende, ha assenyalat que ofereixen als seus clients un assessorament personalitzat i multicanal dissenyat gràcies a la implementació de la tecnologia: "Amb el nostre servei, el client decideix com i on rebre qualsevol tipus de assessorament financer ".