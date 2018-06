Katy Perry entusiasma al Palau Sant Jordi amb un xou ple de fantasia

La cantant californiana Katy Perry ha sacsejat la nit d'aquest dijous a Palau Sant Jordi de Barcelona en l'única parada de la seva 'Witness The Tour' a Espanya, amb un concert de nous i vells èxits i que ha poblat en el escènic una desfilada de diferents i gegantines mascotes i personatges fills del seu univers de colors a la crida han assistit gairebé 12.500 persones.





Amb les entrades gairebé exhaurides, la cantant ha emergit en un espaterrant mico vermell amb gairebé 20 minuts de retard disposada a mostrar a la seva audiència el seu cinquè àlbum 'Witness', sortint en una plataforma voladora després d'un hipnotitzant audiovisual espacial i interpretant la cançó insígnia ' Witness ', seguida de' Roulette '.





En la qual està sent la seva quarta gira internacional, Perry ha cantat des de la solitud d'una plataforma sobre la pista la seva emblemàtica 'Dark Horse' amb la que després s'ha unit a seus vuit ballarines, abans d'interpretar al costat de aquestes la seva 'Chained to the Rythm ', que també han ballat dues enormes titelles sobre l'escenari.





Un breu canvi de vestuari -un vestit jaqueta a quadres que amagava un top amb leds incorporats- ha permès a la cantant seguir amb la seva vitalista 'Teenage Dream' i els seus versos d'eterna joventut; després d'aquesta, en el seu top de colors es podia llegir 'Hot n Cold' avisant de la seva següent cançó, que ha acabat d'introduir demanant al públic la traducció de 'hot' i 'cold' en castellà, i que ha ballat amb dos gegantins i erràtics flamencs sobre l'escenari.





Gairebé sense pausa, la cantant ha empalmat amb el seu tema emblemàtic 'Califòrnia Gurls' acompanyada de diferents motius radiants des dels leds del seu top lluminós i en aquesta ocasió amb la companyia d'un tauró dansaire al seu costat com a emblema de Califòrnia.





Aquesta mascota l'ha acompanyat per introduir la seva cançó de debut en l'èxit 'I Kissed a Girl', que ha interpretat sota la influència d'uns enormes llavis que han anat obrint i tancant durant el concert -i fins i tot han acabat per engolir-literalment- i amb els quals les ballarins han anat a conjunt en ballar amb gorres icònics de boques.





Després d'aquest malbaratament d'energia, la cantant s'ha retirat per a un nou canvi de vestuari -ha sortit enfundada en un body de cuir amb cua de flamenca- i d'escenografia -han aparegut roses gegants en els marges del escenari- abans de llançar-se a cantar 'Déjà Vu' i una intimista 'Tsunami', acompanyada només per un ballarí.





Un home libèl·lula-aranya de més de dos metres ha pres l'escenari després per donar suport a la cantant en la interpretació de la hipnotitzant 'ET', mentre que unes enormes i punxants plantes carnívores han precedit a la gastronòmica 'Bon Apetit', que ha acabat amb l'artista sent salpebrada per un saler i un pebrer de grans dimensions i després engolida per la planta.





Amb la versió acústica de 'Wide Awake' ha sortit Perry després de tornar a canviar-se -aquesta vegada enfundada en un vestit de tatxes plateadas- amb la qual ha volat pel Palau alegrant de les bones vistes asseguda sobre Saturn i amb un sistema solar improvisat sobre els caps del públic.





"PAU AL MÓN"





La cantant ha convidat després a la fan Sofia de Tarragona, de 11 anys, a pujar a l'escenari, i que ha confessat que el seu desig era conèixer a l'artista i pau al món, al que Perry ha afegit: "Podem ser més iguals, acceptar-nos més, i demanarem pau a tot el món. Si ho diem potser passa ".





Després ha dit que, després de nombrosos concerts a Europa, tenia pensat "alguna cosa diferent" per a Barcelona, passant a interpretar la cançó dels anys 90 'One of Us', de la nord-americana Joan Osborne; que ha enllaçat amb la cançó del seu últim disc 'Power' abans de retirar-se per a un nou canvi de vestuari, del qual ha sortit amb aires esportius.





"Això encara no ha acabat!", Ha exclamat Perry entonant 'Part of Me', abans de regalar l'enganxosa i discotequera 'Swish Swish', a la qual han acompanyat gegants pilotes de bàsquet sobre l'escenari.





Tot seguit la coneguda 'Roar' ha portat una enorme cap de lleó sobre l'escenari i desenes de pilotes emulant ulls, que el públic ha anat passant dels uns als altres; deixant pas després a la cançó 'Pendullum' en què l'artista ha cantat sobre un pèndol mòbil sobre el públic fins a acabar posant-se sobre una gegantesca mà oberta en escena; posada sobre aquesta mateixa i imponent mà, Perry s'ha acomiadat de Barcelona amb un participatiu 'Firework'.





Malgrat ser una activista dels drets homosexuals, la cantant no incidit que aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, ni ha fet referències al moviment feminista del que és capdavantera; però sí que ha desplegat un espectacle vitalista i ple de color que, no obstant, ha estat gairebé idèntic en repertori -i en l'ordre d'aquest- als anteriors concerts de la seva gira.





Després de començar a Mont-real (Canadà) el 19 de setembre passat aquesta gira, la cantant desembarcarà a Lisboa (Portugal) i Johannesburg (Sud-àfrica), abans d'endinsar-se en la seva gira per Austràlia amb parada a Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney; Auckland (Nova Zelanda) i San Diego (Estats Units), culminant més d'un centenar de concerts per tots els continents.