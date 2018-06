Japó es classifica pel número de targetes tot i perdre davant Polònia

Un Japó sin màgia s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial de Rússia tot i perdre (0-1) contra Polònia amb un gol del central Jan Bednarek, en la tercera i última jornada del grup H de la primera fase disputada al Volgograd Arena, per la derrota (0-1) del Senegal en l'altre partit contra Colòmbia.





Japó va arribar així als vuitens d'un Mundial per tercera vegada en la seva història, després de les de la Copa del Món de Corea i Japó de 2002 i la de Sud-àfrica 2010, on s'enfrontarà a Anglaterra o Bèlgica per seguir fent encara més gran la seva gesta a Rússia.





Amb els mateixos punts, igualats 4-4 en diferència de gols i en el partit que els va enfrontar (2-2), va ser el menor nombre de targetes grogues, quatre davant de sis, el que va donar el pas a un Japó que la migdiada i va deixar passar amb risc els minuts finals a l'espera que Colòmbia li fiqués a vuitens.





No va ser una passada brillant, més aviat miserable, d'un grup en el qual el seleccionador Akira Nishino va resultar molt agosarat en introduir fins a 6 canvis en l'onze inicial, amb la presència dels centrecampistes defensius Gaku Shibasaki i Hotaru Yamaguchi, però sense el bètic Takashi Inui, advertit de sanció.





La primera part no va tenir pols, i la pressió inicial japonesa es va anar diluint amb el pas de l'entusiasme i els minuts. Tan sols un ajustat cop de cap de Grosicki va posar a prova la tecnologia de la línia de meta i els reflexos d'Eiji Kawashima per evitar que la classificació patís un tomb abans d'hora.





No hi va haver notícies d'un Robert Lewandowski, autor de 16 gols en la fase de classificació, frustrat en aquest campionat per l'eliminació prematura i les dues oportunitats d'anotar que van marxar al limbe amb les aspiracions per que el focus fes encara més gran la seva figura en un Mundial.





Zielinski va poder marcar abans que Bednarek empalmés a la xarxa una falta llançada per Kurzawa. Allò va ser el pròleg d'un horror, ja que Japó es va posar a mirar de reüll l'altre partit i no mirar al marc rival. A Polònia tampoc li va importar perquè tenia el premi de la victòria i l'explosió d'alegria dels 'samurais blaus' va arribar minuts des del transistor amb el triomf de Colòmbia a Samara.