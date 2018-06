L'Acco demana una regulació única perquè hi hagi "competència" entre taxis i VTC

L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha demanat una regulació única per a taxis i VTC. A més, l'entitat ha plantejat una sèrie de mesures, com la llibertat de preus, la flexibilització geogràfica i acabar amb la política de 'numerus clausus' perquè hi hagi una "competència efectiva".





En roda de premsa aquest divendres, el president de l'organisme autònom, Marcel Coderch, i el director general, Marc Realp, han presentat la seva proposta per al mercat de transport, que parteix d'un estudi sobre el sector, perquè des de l'administració es tingui en compte el seu punt de vista: "Creiem que ens hem de moure cap a aquest canvi de model".





L'Acco considera que aquest model ha provocat que entre 2013 i 2016 hi hagi hagut un sobrepreu per carrera del 14% i una reducció artificial de 1.000 llicències, cosa que ha xifrat en una pèrdua de benestar dels consumidors al voltant dels 56 milions d'euros per any a l'AMB.





UNA REGULACIÓ CONTINUISTA





Segons l'Acco, la regulació actual segueix una tendència continuista que manté una dualitat regulatòria per a taxis i VTC que no té sentit, ja que totes dues llicències consisteixen en el mateix servei: "Pensem que la qualitat i seguretat del mercat es pot garantir d'una altra manera i amb el mercat molt més obert ".





"Per a nosaltres el manteniment d'aquesta regulació mostra una voluntat de no voler una competència efectiva entre aquests operadors, l'activitat del taxi ha estat molt protegida", ha apuntat Coderch, i ha qualificat la protecció que reben els taxis com 'renda del monopoli' .

Coderch considera que hi ha un equilibri artificial que comporta l'expulsió del mercat de nous actors: "La regulació fa generar una renda extraordinària que perjudica el consumidor, si fas una inversió l'has de recuperar a través del preu".





MESURES





L'Acco considera que cal fer evolucionar el model actual cap a la lliure entrada al mercat i eliminar el 'numerus clausus', tant al taxi com en el VTC: "No és un camí fàcil i recomanem que aquest procés comenci amb una flexibilització de les condicions actuals ".





En aquest sentit, aposten per establir la llibertat de preus en el sistema de precontractació via telèfon o via app, tant al taxi com en el VTC, establir uns preus màxims lligats a franges horàries, dissenyar uns requisits de seguretat i qualitat del servei uniformes per a tothom, flexibilitzar les jornades i calendaris, eliminar les limitacions geogràfiques que tenen els taxistes i generalitzar la possibilitat de compartir el servei.





Actualment prop de 1.000 llicències VTC i 12.000 taxistes, amb una ràtio aproximada d'una VTC per cada 12 taxistes, i aquest mateix dimarts el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat el reglament definitiu que limita el nombre de vehicles de lloguer amb conductor que presten servei a l'AMB en una llicència de VTC per cada 30 taxis.