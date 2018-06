El TSJC rebutja que hi hagi delicte d'odi contra la policia per no ser col·lectiu vulnerable

El diputat al Parlament Ferran Civit





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat que sigui un delicte d'odi abocar comentaris contra la policia, titllar-de "forces d'ocupació" o instar-los fora dels hotels on s'allotjaven per l'1-O, en considerar que aquest tipus delictiu només es refereix a col·lectius vulnerables.





Així ho ha expressat en un acte l'alt tribunal a arxivar una querella de la Fiscalia contra el diputat d'ERC al Parlament Ferran Civit per publicar a Twitter diversos comentaris contra els policies allotjats en hotels catalans per l'1-O i en els quals instava a no donar-los allotjament i els titllava de "repressors".





El TSJC afirma que "el discurs d'odi o hostilitat contra l'autoritat o contra els agents de la mateixa no pot ser sancionat d'acord amb l'article 510 del Codi Penal -que es refereix als delictes de odi-", si bé no descarta altres tipus delictius com l'atemptat, resistència, injúries i amenaces greus.