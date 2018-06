CaixaBank ha liderat els ascensos de l'Ibex 35 en l'última sessió borsària del mes, a l'impulsar-un 3,31% després que ahir, al tancament de mercat, anunciés un acord per traspassar a Lone Star el 80% del seu negoci immobiliari.





Així, els títols de l'entitat han repuntat fins a finalitzar la jornada a un preu de 3,7 euros, arribant a aconseguir el màxim de 3,85 euros al llarg del dia.





El banc presidit per Gonzalo Gortázar va informar ahir l'acord per traspassar a Lone Star el 80% del seu negoci immobiliari, compost per Servihabitat i pels actius immobiliaris existents a octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda.





El valor brut dels actius immobiliaris a aquesta data era d'aproximadament 12.800 milions d'euros i el valor net comptable aproximat, de 6.700 milions.





Un cop CaixaBank completi la recompra del 51% de Servihabitat -operació l'execució està encara pendent d'autorització per la CNMC - el banc aportarà el negoci immobiliari a una nova societat de la qual vendrà el 80% a Lone Star, i mantindrà una participació del 20%.





El preu de la venda del 80% de la nova societat serà el 80% de la valoració final del negoci immobiliari a la data de tancament, que dependrà principalment del nombre d'actius immobiliaris que romanguin en la nova companyia en aquesta data (és a dir, segons el nombre d'actius venuts entre el 31 d'octubre de 2017 fins al tancament de la transacció).





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat que l'operació "suposa avançar diversos anys" els objectius estratègics de reducció d'actius problemàtics de l'entitat, permetent posicionar-la com un dels bancs amb el balanç més sanejat del mercat espanyol.