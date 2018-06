Persones amb discapacitat denuncien que l'ordenança de terrasses de Colau limita l'accessibilitat

Entitats veïnals i de persones amb discapacitat han criticat aquest divendres la modificació de l'Ordenança de Terrasses que ha aprovat el ple de Barcelona, que consideren que podria provocar un retrocés en els drets dels discapacitats, de manera que algunes es plantegen impugnar-la.





La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la Plataforma Carrers per a Tothom, l'Assemblea de Barris per 1 Turisme Sostenible (Abts), entre d'altres, han assegurat en un comunicat que la normativa podria escurçar distàncies de pas en voreres, especialment en els llocs de regulació singular.





Han destacat que els usuaris de cadires de rodes necessiten un mínim espai per moure amb seguretat i garanties i que, per a les persones cegues, la façana és essencial per a orientar-se, per ubicar terrasses al costat de les façanes i sense separació els generaria problemes.





En concret, són la Favb i Carrers per a Tohom les entitats que es plantegen impugnar la normativa, tant per les limitacions que veuen en accessibilitat i mobilitat com amb la falta de participació amb la qual asseguren que s'ha dissenyat la modificació de l'Ordenança.





Han negat que els canvis de l'Ordenança s'adaptin a les necessitats reals dels veïns, sinó que creuen que "suposa una regressió de la normativa vigent, feta a mida dels interessos del 'lobby' dels restauradors", i que provocarà una major ocupació de l'espai públic amb finalitats privades.





El ple ha aprovat la modificació de la normativa amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que ha votat en contra de flexibilitzar la norma, com demanava el Gremi de Restauradors de Barcelona, que ha celebrat la seva aprovació.