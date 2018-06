Podemos pretén el control de l'Agència EFE i de les televisions autonòmiques i locals

Seu de l'Agència EFE









El suport de Podemos a la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy té un preu: el control dels mitjans de comunicació públics. Així, Pablo Iglesias afegeix al nomenament del president de RTVE la direcció de l'Agència EFE, la principal agència de notícies d'Espanya.





El control de l'Agència EFE suposa tenir la possibilitat de llançar notícies de forma generalitzada a la resta de mitjans. I, a més, de llançar i cobrir imatges i vídeos, perquè aquesta és una de les grans divisions que més han crescut a l'Agència EFE en els últims anys. Una opció discutida en el si de Podemos i que anteposa el control dels mitjans de comunicació a la gestió de qualsevol cartera social.





Des de la seva arribada a l'arena política, Podemos ha defensat una "redefinició" del paper de la televisió pública. I no només de RTVE, la seva determinació inclou també a les televisions i ràdios autonòmiques i locals.





Una exigència que no acaba d'agradar a la direcció del PSOE ja que també els socialistes volen mantenir la seva quota de penetració i control en aquests mitjans i saben, a més, que en el fons, la major presència de Podemos en aquestes institucions acabarà sent un malson per a ells. La qüestió és que Podemos es disputa els vots amb el PSOE i, per tant, farà servir aquesta presència per atraure una part de l'electorat que fins ara apostava per Sánchez.





Per a això, Podemos pretén revisar l'actual regulació i crear "comitès públics" perquè el procés de selecció dels projectes en què participin les televisions públiques es regeixi per criteris de "transparència, equitat i pluralitat". Entre les seves idees de cara a un potencial control dels mitjans de comunicació públics, es troba l'eliminació de l'esquema que segons ells ha convertit "en aparells de propaganda i malbaratament de recursos". És a dir, gestionar i controlar els "serveis públics (TVE, RNE, EFE), fomentant la seva participació a través d'un Consell Social".





Partint d'aquest esquema, el pla de Podemos passa per tombar les actuals cúpules i reposar-les segons uns criteris que hauran de negociar a partir d'ara. També els socialistes comparteixen el projecte de reforma dels mitjans públics, però, possiblement, no estiguin d'acord en cedir tot el paquet a Podemos.