ERC vol captar els votants socialistes que s'indignen amb el 'selfie' d'Iceta amb Albiol

El polèmic 'selfie' d'Iceta amb Millo, Montserrat i Albiol





El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apostat aquest dissabte per ampliar la base de partidaris de la independència "sense renunciar a res" en el camí per aconseguir la república, i ha assegurat que això és el que vol el president del partit, Oriol Junqueras, empresonat a Estremera (Madrid).





"Em nego a regalar al f rent nacional taronja --Cs-- al votant socialista que quan veu a Iceta fent-se una 'selfie' amb Albiol en una manifestació de SCC se li regira l'estómac", ha proclamat en la conferència nacional que el partit celebra des d'aquest dissabte a l'Hospitalet de Llobregat.





També ha criticat Cs advertint: "Ciutadans no és la representació dels treballadors andalusos i extremenys que van arribar a aquest país --Catalunya-- fa 50, 60 o 70 anys, és la representació dels senyorets que els van fer fora a puntades de peu" de la seva terra de naixement, ha conclòs.





Rufià ha recordat que el PSC ha desbancat al govern municipal de Badalona amb una polèmica moció de censura amb el suport del PP i ha insistit a demanar el suport de "aquells se'ls regira l'estómac quan veuen el PSC robant l'alcaldia de Badalona a la Dolors Sabater ", l'alcaldessa sortint.





En síntesi, ERC aposta per seguir ampliant la base de partidaris de la independència sense oblidar els que ja són independentistes, als quals promet defensar la república "sense renunciar a res", és a dir, sense renunciar tampoc a la via unilateral.





EXPLORAR TOTES LES VIES CAP A LA INDEPENDÈNCIA





En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu del partit, Marta Vilalta, prometent als militants que ERC seguirà defensant la independència sense excloure cap via, tampoc la unilateral: "No renunciem a cap via democràtica i pacífica. Les explorarem totes".





ERC havia dissenyat per a la seva conferència nacional una ponència política que no incloïa la via unilateral, però la militància l'ha esmenat perquè fos inclosa encara que sigui de forma indirecta, i al final el partit l'ha admès fins al punt que aquest dissabte Vilalta ha parlat de "desobediència civil".





Així, Vilalta ha insistit que el seu partit aposta per la negociació amb l'Estat i per sol·licitar una mediació internacional per abordar el conflicte català, però ha advertit que ERC no renuncia a "posar en pràctica de nou quan sigui necessari la desobediència civil" .





La portaveu d'ERC ha proclamat que l'autonomisme s'ha acabat i que, malgrat que el seu partit admet que la independència no es va materialitzar després el 27 d'octubre de 2017, l'objectiu és "fer república" en els propers anys.





Com Rufián uns minuts abans, Vilalta també ha advocat per ampliar la base de partidaris de la independència: "Volem treballar per sumar encara més gent que ara no sap que és republicana però que creu en la llibertat i la igualtat d'oportunitats".





Un moment del Consell Nacional d'ERC aquest dissabte





LA VOTACIÓ DE L'1-O ÉS IRRENUNCIABLE





A poc més d'una setmana per a la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, ha advertit al primer que l'independentisme no vol girar full de l'referénedum l'1 d'octubre i no només això, sinó que aquella votació és irrenunciable perquè va ser " el moment fundacional de la república catalana".





També ha parlat de l'acostament dels presos a Catalunya, assegurant que el partit està content per això però que no ha oblidat com és el veritable objectiu: "No els volem a prop de casa, els volem a casa seva. Tenir-los a prop és un dret, que estiguin a casa és justícia".