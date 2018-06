França atropella l'Argentina i es converteix en favorita per aixecar la Copa del Món (4-3)

Giroud, Mbappé i Griezmann celebren un gol (Getty Images)





França va atropellar a l'Argentina en un grandíssim partit de futbol (4-3) que va confirmar a Mbappé en l'estrella del Mundial mentre que va plorar l'adéu d'un Messi que se'n va de Rússia sense pena ni glòria. Griezmann va obrir el marcador de penal, Di María i Pavard van intercanviar golassos, Mercat va fer somiar als bleus amb un gol de fortuna però el doblet Mbappé sentenciar el partit i Agüero va maquillar.





França i Argentina arribaven amb dinàmiques molt diferents al gran duel dels vuitens de final d'aquest Mundial Rússia 2018 ja que si els gals havien aconseguit la classificació amb certa comoditat i en part al ralentí l'albiceleste es classificava de miracle amb una carambola gràcies a la seva victòria en l'últim minut.





Totes les mirades estaven posades en Sampaoli per saber si anava a canviar de sistema en vista que l'equip no li havia respost en els tres partits de la fase de classificació. L'exsevillista va apostar per jugar sense davanters amb Messi jugant de fals nou. En l'altra part Deschamps va formar el trident en atac amb Giroud, Griezmann i Mbappé.





Va començar França amb un canó, dominant la pilota al centre del camp i aprofitant la velocitat de Pogba, Griezmann i sobretot Mbappé per fer por a Argentina. El davanter del PSG, estel superlativa de la trobada va provocar una falta a la vora de l'àrea i un penal en els primers deu minuts demostrant que és el futbolista més en forma d'aquest Mundial. Griezmann va convertir el penal obrint el marcador i confirmant el seu favoritisme davant l'albiceleste.





Però és cert que mai cal donar per mort a l'Argentina i ferits en el seu orgull van aconseguir aixecar-se i al límit del descans Di María confirmava que segueix sent letal per a marcar un golàs des de fora l'àrea.





A la tornada del descans Sampaoli va optar per ficar a Fazio per Rojo amonestat, però la clau va seguir en què Messi simplement no estava mentre que França comptava amb la velocitat de Mbappé. Malgrat això l'albiceleste va sorprendre amb un gol certament afortunat de Mercat, pur miratge.





A partir d'aquí l'Argentina va desaparèixer mentre que França va seguir a la càrrega. Un golàs de Pavard, en la rèplica del gol de Di María i un doblet de Mbappé, l'home del partit, permetien a França atropellar a una Argentina que no es va rendir i que va aconseguir un gol a última hora Agüero. Amb Higuaín i Dybala, incomprensiblement sense lloc a l'equip durant el Mundial, a la banqueta, van acabar les seves opcions. Messi se'n va de Rússia amb una altra gran decepció davant un conjunt francès que segueix sent el màxim favorit a aixecar aquesta Copa del Món.