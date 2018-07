A Forcadell li hagués agradat que el Govern Torra fos el primer amb majoria de dones

Carme Forcadell va ser presidenta del Parlament (Europa Press)





L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha lamentat que el primer govern que ha tingut una majoria de dones no hagi estat el Govern de la Generalitat, sinó el Govern central.





"M'hagués agradat que el primer govern amb majoria de dones hagués estat el nostre govern, el govern dels republicans de Catalunya, aquesta ha de ser la nostra bandera", ha assegurat en una carta llegida aquest dissabte durant la conferència nacional d'ERC.





Ha assenyalat que han de convertir les eleccions municipals de l'any que "en una gran victòria republicana i feminista", i ha cridat a que les llistes d'ERC tinguin més dones que mai i que hagin més dones com a caps de llista que en els altres partits.





Forcadell ha avisat que no es pot canviar Catalunya si no es canvia el partit i que això no es pot canviar "si les dones no són presents en els llocs de decisió en la mateixa qualitat i quantitat que els homes".





Així mateix, ha sostingut que "calen estratègies noves i polítiques igualitàries i transformadores", i ha demanat sortir al carrer i escoltar a la ciutadania.





Sobre el seu empresonament, ha confiat que no serà "en va" i ha reclamat que no els converteixin en víctimes, sinó que els reivindiquin.





"No estigueu tristos, el nostre empresonament no serà en va, gaudiu de la vida i de la llibertat. No ens convertiu en víctimes, som dones, som demòcrates i volem ser lliures. Reivindiqueu-nos".





DOLORS BASSA TAMPOC ES CONFORMA





L'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa ha defensat que l'objectiu d'ERC "és sumar, és anar construint la Piramida ben alt, per arribar al cim, amb base àmplia que pugui sustentar-se durant molt de temps, el màxim, sense cap esquerda".





En una altra carta llegida aquest dissabte a la Conferència Nacional d'ERC, ha insistit en la necessitat d'incorporar més dones a les llistes electorals: "Fins ara hem tingut la mirada femenina, fent clars avenços com la proposta de les llistes cremallera, ara ens fa cal un pas més".