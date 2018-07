Hisenda pretén que les empreses tributin un mínim del 15% del seu resultat comptable

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda (Europa Press)





El Govern de Pedro Sánchez estudia una mesura que ja va prometre durant la seva etapa a l'oposició: obligar les empreses a que tributin un mínim del 15% del seu resultat comptable. Aconseguir que les grans multinacionals paguin a cada país el que els correspon és un dels grans reptes i els diferents estats busquen alternatives per aconseguir-ho.





Així, aquesta mesura seria beneficiosa per a les arques públiques, ja que els grans grups aporten un 7,3% del seu resultat comptable positiu. En definitiva, el seu benefici és molt voluminós, però gràcies a les diverses exempcions, deduccions i ajustos que tenen a la seva disposició, acaben pagant molt menys que les petites empreses i que els treballadors. Els socialistes pretenen que les grans multinacionals facin un esforç per finançar l'estat de benestar. Segons les estimacions que va realitzar el PSOE en la seva proposta de Pressupostos Alternatius valorava en 4.000 milions d'euros la recaptació per aquesta mesura.





El Ministeri d'Hisenda està analitzant actualment aquest nou model impositiu, però, els números no són tan optimistes com preveien els socialistes, el que complica la seva aplicació. El resultat comptable positiu dels grups consolidats en 2015 (última dada disponible) va ser de 85.800 milions d'euros. Si s'aplica un tipus mínim efectiu del 15%, Hisenda recaptaria 12.900 milions d'euros, més del doble del que va aconseguir, que van ser 6.300 milions.





La qüestió és que el Ministeri estaria gravant els beneficis a l'estranger de les multinacionals pels quals ja van tributar al seu país d'origen. Espanya, igual que la resta de països desenvolupats, té signats acords per evitar la doble imposició, de manera que els beneficis tributen només al país en el qual s'originen. Així, una multinacional espanyola que repatria el seu dividend, no ha de tornar a pagar a Hisenda.





D'altra banda, també els grans grups tributen actualment molt menys que les petites empreses. Són ells els que tenen més capacitat per a beneficiar-se d'exempcions i deduccions en l'impost per inversions, per I + D, bases imposables negatives, entre d'altres. Així, segons les últimes dades disponibles, els grups consolidats suporten un tipus efectiu del 19,8% sobre la seva base imposable, mentre que la resta de companyies paguen un 24,2%. Una diferència significativa que el Govern vol corregir. Si finalment no fructifica la mesura del tipus mínim, el Ministeri d'Hisenda està compromès a buscar vies alternatives per aconseguir que la tributació efectiva de les grans companyies s'incrementi.





CIUTADANS S'HI VA OPOSAR I SÁNCHEZ VA RENUNCIAR A AQUESTA MESURA





L'any 2016 Sánchez ja va renunciar a aquesta mesura que avui torna a plantejar. Va ser en el context de les negociacions entre el PSOE i Ciutadans per assolir el pacte de govern amb el qual el líder dels socialistes es va presentar a la investidura. En aquestes negociacions, l'equip econòmic de Ciutadans va convèncer els socialistes d'eliminar la proposta d'un tipus efectiu mínim del 15% en l'impost sobre societats.





El president de la Comissió de Pressupostos del Congrés i diputat de Ciutadans, Francisco de la Torre, explica que gravar el resultat comptable amb un tipus mínim del 15% generaria "un problema jurídic" al Govern. "Espanya té un sistema d'exempció (per doble imposició) que no es pot canviar unilateralment i que prima sobre la llei", adverteix de la Torre. I també explica que la major part del resultat comptable de les multinacionals espanyoles procedeix dels seus dividends a l'exterior, una capacitat econòmica que no es pot gravar.





De la Torre adverteix que el major risc que corre Espanya si s'adopta aquesta mesura és que les empreses "deixin de portar els seus dividends a l'exterior a Espanya". Així, els grups aconseguirien reduir el seu resultat comptable i, per tant, reduir la seva tributació. Una decisió que afectaria la balança de pagaments espanyola, a la seva posició de liquiditat i al saldo amb l'exterior.