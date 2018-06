Tècnics d'Hisenda temen que el Suprem creï la "doctrina Infanta" en no reconèixer el seu enriquiment il·lícit

La Infanta Crisitina testificant en el judici del cas Nóos.





Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han advertit aquest dimecres que el Tribunal Suprem ha obert una via per crear la "doctrina Infanta" en no reconèixer un enriquiment patrimonial de les esposes d'Iñaki Urdargarin i Diego Torres en la seva sentència sobre el cas ' Noss '.





Els tècnics han ressaltat que "per primera vegada" el tribunal ha considerat que l'aprofitament pel cònjuge i fills d'un delicte fiscal comès per l'altre cònjuge no ha de suposar un enriquiment il·lícit.





Així, s'oposen a la decisió de mantenir que el patrimoni per un impagament a Hisenda no genera un enriquiment patrimonial.





RESPONSABILITAT A TÍTOL LUCRATIU





El TS va confirmar la responsabilitat a títol lucratiu de la Infanta Cristina pel cas Nóos, però va reduir la quantia de 265.088 euros fixada inicialment per l'Audiència de Palma fins als 136.950 euros en eliminar la seva responsabilitat civil dels delictes contra la Hisenda Pública pels quals va ser condemnat el seu marit.





L'alt tribunal entén que la Infanta i l'esposa de Diego Torres, Ana Tejeiro, es van lucrar de les activitats dels seus marits però no dels delictes pels quals van ser condemnats.





És a dir, consideren que són partícips a títol lucratiu dels delictes de malversació de cabals públics i de frau, però no dels corresponents contra la Hisenda Pública.





En aquest sentit, Gestha ha dit que, tot i respectar la sentència, discrepen que no hi hagi un enriquiment patrimonial de les esposes pels delictes fiscals i ha comparat aquesta decisió amb la condemna adoptada per l'Audiència Nacional per Rosalía Iglesias, la dona de Luis Bárcenas, en el marc del cas Gürtel com a cooperadora en diversos delictes fiscals del seu marit.





Així mateix, els tècnics d'Hisenda han recordat que fa dos anys ja van traslladar les seves discrepàncies amb l'exculpació a la Infanta realitzada pels pèrits d'Hisenda que va portar a l'Audiència de Palma a absoldre-per no considerar acreditada la cooperació en els delictes fiscals d'Urdangarin.





PAPER DE LA INFANTA A AIZOON





Així, els tècnics d'Hisenda han recalcat el paper que la Infanta exercia a Aizoon, una companyia en la qual, estant en règim de separació de béns, participava com a propietària del 50% d'un capital de només 3.000 euros i els seus socis disposaven de seus comptes on es van carregar infinitat de despeses.





El secretari general de Gestha, José María Mollinedo, ha incidit que "va ser una oportunitat perduda per l'Advocacia de l'Estat i per la Fiscalia" que no recorreguessin l'absolució d'Ana Tejeiro i de Cristina de Borbó, "de manera que el Suprem no ha pogut ni tan sols valorar aquesta exculpació ".





"Però creiem que, almenys, no s'hauria d'haver anul·lat la seva responsabilitat com a partícips a títol lucratiu en els delictes fiscals comesos per Torres i Urdangarin", ha conclòs.