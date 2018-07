Borrell anuncia que el Govern central s'enfrontarà a les falsedats que difon la Generalitat

Josep Borrell, ministre d'Afers Exteriors (Europa Press)





El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha assegurat aquest diumenge que el Govern s'enfrontarà a les "falsedats" que difongui la Generalitat a l'exterior.





"Haurem de fer diplomàcia social i mediàtica. I plantar cara quan es diguin falsedats", ha avisat en una entrevista d'El Periódico recollida per Europa Press.





Ha criticat que el procés independentista ha fet "una propaganda negativa i deformant", que considera que ha danyat la imatge d'Espanya a l'exterior, però ha afirmat que el rebatran amb dades i fets.





"Algunes coses són fàcils d'explicar: si a Espanya la justícia no és independent, ¿com s'entén la condemna del cas Gürtel, que va fer caure el Govern?", Ha assenyalat.





Borrell ha lamentat que els dirigents independentistes i el president de la Generalitat, Quim Torra, facin un "discurs desqualificatiu d'Espanya i del seu sistema polític i judicial, d'una Catalunya colonitzada, subjugada i espoliada".





Tot i així, ha destacat la resposta del embagador a Washington, Pedro Morenés, ja que creu que "cap ambaixador es queda impassible davant atacs al seu país com els que va proferir Torra".





Sobre la reobertura de d elegaciones de la Generalitat a l'exterior, ha defensat que el Govern "no s'oposa al fet que la Generalitat tingui delegacions a l'exterior per exercir les seves competències", però ha advertit que no les pot trucar ambaixades.





"No se'ls pot cridar ambaixades, perquè no ho són, i per obrir-la llei vigent exigeix complir uns tràmits que lamentablement encara no s'han complert", ha sentenciat.