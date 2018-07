L'Open Arms arribarà al port de Barcelona el dimecres al matí

El 'Open Arms' navegant pel Mediterrani (Europa Press)





El vaixell 'Open Arms' té prevista la seva arribada al port de Barcelona el dimecres entre les 10 i les 12 del matí, després que el Govern espanyol autoritzés a l'oenagé Proactiva Open Arms a desembarcar a la capital catalana a les 59 persones rescatades aquest dissabte en una barca en aigües internacionals, a unes 40 milles de Líbia.





L'embarcació va començar a navegar aquest dissabte a la tarda amb rumb nord i té "el combustible just" per arribar a Espanya. Segons l'oenagé, els centres de coordinació marítima de Malta i Itàlia no els van permetre atracar en els seus ports per desembarcar els migrants. Després haver-ho sol·licitat, Proactiva Open Arms ja compta amb l'autorització del Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim de Madrid i de Barcelona.





COLAU FARÀ L'IMPOSSIBLE PERQUÈ NO ACABEN EN UN CIE





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que l'Ajuntament farà "l'impossible" perquè les 59 persones migrants que van ser rescatades a la deriva a la Mediterrània per l'ONG Proactiva Open Arms i que arribaran a Barcelona no acabin en un Centre de internament d'Estrangers (CIE).





Colau ha destacat que volen acollir les persones que van en aquest vaixell "per garantir els seus drets i tractar-les com a persones sense distinció". Ha alertat que els CIE "no serveixen per a res" i que, al seu parer, no es respecten els drets humans, de manera que afirma que treballaran perquè aquestes persones no acabin internades en aquests centres.





Colau ha afirmat que atenir a aquests migrants "el millor possible" i ha destacat que Barcelona té experiència en aquestes qüestions, però ha reclamat al Govern central més recursos per atendre els migrants que arriben a la ciutat.





Així mateix, ha explicat que en els últims 15 dies han atès unes 500 persones que han arribat en pastera a Andalusia i que la Creu Roja ha enviat a Barcelona.