'Violades o mortes', una crònica sobre la Manada i l'aixecament social feminista

El llibre 'Violades o mortes' (Edicions Península) es defineix com un al·legat contra totes les 'rajades' i els seus còmplices i, en ell, la periodista Isabel Valdés relata els fets que envolten a l'mediàtic cas de 'La Manada', el judici i la sentència que condemna als cinc joves per un delicte d'abús sexual en els Sanfermines de 2016.





L'autora condensa la història en 150 pàgines i la "tenyeix" de l'aixecament social feminista que, a nivell mundial, ha alçat la veu per exigir la igualtat real i per dir "prou" a una societat patriarcal. Segons la seva opinió, a Espanya el cas de La Manada ha suposat "un abans i un després": "Ha rebregat la paciència", proclama en el llibre.





En una entrevista amb Europa Press, Valdés explica que el seu objectiu era fer una història "digerible" dels fets que ella porta cobrint des que el cas de La Manada va saltar als mitjans de comunicació. Segons recalca, va escriure el relat en tan sols 12 dies i en ell plasma tota la indignació que ha sentit aquests últims mesos mentre cobria el judici.





"Tot m'ha semblat molt embafador. Enfrontar a això de manera tan intensa i ràpida em va crear bastant trastorn personal", confessa la redactora, que coordina l'espai Dones del diari El País. Encara que part dels fets que passant en els Sanfermines de fa dos estius, Valdés sosté que succeeixen cada dia i en totes les parts del món i fa una crítica al que s'anomena la cultura de la violació i estereotips de gènere.





La periodista admet que durant la lectura de la sentència se li "va aixecar fins a l'últim pèl", especialment en pensar en l'escena en la qual els cinc membres de la Manada fiquen a una la noia de 18 anys en un portal, la penetren anal i vaginalment i, després d'això, acaben "tranquil·lament, es pugen els pantalons i se'n van, deixant-la sola, amb les calces baixades i els leggins pels turmells". "Aquesta imatge em va fer plorar alguna nit", apunta.





EL DELICTE SEXUAL ÉS UNA INVASIÓ BRUTAL DEL COS





Així mateix, rebutja "absolutament" la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros imposada als cinc joves, tot i que creu que aquesta decisió judicial "deixa clar" que no només hi ha un problema per la falta de perspectiva de gènere en la interpretació de les lleis, sinó que també cal canviar les normes. "Cal tractar els delictes sexuals com el que són: una invasió brutal del cos i de la part emocional i mental d'una dona, però cal tenir les eines a mà perquè aquesta interpretació es pugui fer de facto", argumenta.





Després de criticar el vot particular en el qual un dels membres del tribunal demanava l'absolució de la Manada, Valdés lamenta els insults abocats a la víctima i que s'hagi posat en dubte el seu testimoni. "La violació és el delicte en què més es jutja el comportament de la víctimes. Si ningú mata una persona ningú pregunta si es va resistir", assenyala Valdés en l'assaig que ha estat publicat el passat 26 de juny.





Però tot i que creu que el masclisme "s'accepta i justifica", Valdés diu que la societat s'està despertant en massa per dir "prou". També considera que l'educació en igualtat és "essencial" en totes les esferes socials, no només en tot el que envolta al sistema judicial.





RESPOSTA SOCIAL I POLÍTICA A L'PATRIARCAT





En fer-se pública la sentència que absolia d'un delicte d'agressió sexual als membres de la Manada després de no apreciar el tribunal ni intimidació ni violència, milers de dones es van llançar al carrer per protestar.





"La societat del patriarcat no només està en crisi, sinó que està veient com trontollen els seus fonaments d'una forma brutal, ràpida i amb una resposta ja no només social sinó política", assenyala Valdés en una entrevista amb Europa Press, en què al·ludeix directament al recent canvi de Govern a Espanya, a l'elevat nombre de dones en el nou Executiu i l'estès "consell de ministres". Segons la seva opinió, "posar a dones on sempre hi ha hagut homes" és "un salt, no un pas".





"Per molt que s'aixequi el carrer, si no té una resposta institucional que pugui articular de manera legal i orgànica el que nosaltres demanem, doncs fa", subratlla. En la seva opinió, el moviment feminista, des del #MeToo a la vaga del 8-M, no ha arribat a la cúspide encara perquè "queda molt per fer".





En aquest sentit, sosté que a la lluita feminista li esperen uns anys de "força i contraforça perquè a tota revolució li sorgeix una contrarevolució ia tot pas endavant li sorgeixi un obstacle". "Però hem aixecat tant la veu que ja ningú pot fer cas ni tancar els ulls davant d'això", recalca Valdés, que és part del moviment 'Les periodistes parem'.





De fet, es mostra molt optimista i afirma que el canvi a millor pot ser efectiu "a curt termini", tot i que reconeix que l'auge del feminisme té un component de 'mainstream'. "Si aquesta moda enganxa d'alguna manera i convenç a 10 de cada 100 doncs que sigui benvinguda", afegeix.





LES XARXES SOCIALS, IMPULS I RETROCÉS





En qualsevol cas, Valdés remarca que hi ha molta feina darrere de l'auge actual de discurs feminista, "moltes dones que durant molts anys" ho han treballat des de "cercles petits, sense la viralitat de les xarxes socials". Per a ella, "sense tota aquesta base i degoteig continu" de les feministes pioneres l'aixecament actual "hagués estat impensable".





L'autora no se sorprèn que el masclisme hi hagi entre les noves generacions i culpa d'això, en part, a les xarxes socials, "que són impuls i retrocés". En aquest sentit, fa una crida a que els famosos, els 'YouTubers i intagramers' facin una defensa pública del feminisme i es posicionin contra la violència. "Això té arrossegament per a la gent jove, serveix per crear consciència social", destaca Valdés.





"No anem a cedir espai. Ja no. La nostra revolució camina, a estones lenta ia estones desbocada, però blindada, en bloc, sense replecs. I imparables. Benvingudes a la resistència", assenyala Valdés per concloure el seu llibre.