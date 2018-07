López Obrador guanya les eleccions a Mèxic amb el 53% dels vots

L'Institut Nacional Electoral (INE) de Mèxic ha confirmat aquest diumenge a última hora la victòria del candidat esquerrà a la presidència de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, que s'ha fet amb almenys el 53 per cent dels vots, segons les dades provisionals del recompte ràpid realitzat després de les eleccions celebrades aquest diumenge.





Segons ha informat el diari local 'El Universal', el candidat, també conegut com AMLO, ha obtingut una clara victòria davant el conservador Ricardo Anaya de la coalició Per Mèxic al capdavant, que compta amb un 22 per cent dels suports.



José Antonio Meade, candidat del governamental Partit Revolucionari Institucional (PRI), ha quedat en tercer lloc amb prop de 16 punts percentuals, un resultat que ja havia estat previst per les enquestes a peu d'urna, que situaven a López Obrador amb un ampli avantatge sobre els seus rivals polítics.





Les dades de l'INE assenyalen que el candidat independent Jaime Rodríguez Calderón, conegut com 'El Bronco', s'hauria fet amb un 5,5 per cent de les paperetes.





Córdova, per la seva banda, ha recordat que el Programa de Resultats Electorals Preliminars (PREP) de l'INE seguirà "rebent informació dels vots computats fins a les 20.00 hores del dia de demà".





En aquest sentit, ha destacat que el recompte ràpid realitzat és un mecanisme d'estimació estadística que dóna a conèixer la tendència de la votació i ha explicat que aquests no constitueixen els resultats definitius de la contesa electoral, els quals no es donaran a conèixer oficialment fins el dimecres, 4 de juliol.