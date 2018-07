Puigdemont exigeix els seus beneficis com a expresident a l'estranger

Carles Puigdemont ha sol·licitat al Govern que se li atorguin els beneficis que li corresponen com a expresident de la Generalitat, segons ha avançat El Món a RAC1. El líder del separatisme, fugat de la justícia i resident ara mateix a Hamburg, té dret segons la llei aprovada el 2003 arran de la sortida de Jordi Pujol a un despatx amb personal, un cotxe oficial i a seguretat.





Així mateix, tenen dret a una pensió de jubilació vitalícia d'un 60% del sou president un cop compleixen els 65 anys.





Segons l'emissora del Grup Godó, el Govern està estudiant com aplicar la llei ja que Puigdemont està fugat a l'estranger. El procediment es va activar el 22 de juny, quan Puigdemont va presentar un escrit per acollir-se a les prerrogatives que li corresponen un dia després de la seva reunió amb Torra a Berlín.





El Parlament, amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú-Podem i CUP, va tombar al juny una proposta de llei del PP per modificar l'estatut dels expresidents de la Generalitat de tal manera que els que fossin condemnats penalment no poguessin acollir-se als seus "prerrogatives i privilegis".