La fundació Felipe González proposa auditar els programes electorals per veure si són viables

La Fundació Felipe González va iniciar la seva activitat al març de 2017, amb la idea de gestionar l'arxiu documental de qui va ser president del Govern durant 14 anys i també amb l'objectiu d'organitzar debats i projectes sobre política i altres assumptes.





A principis de 2018 la fundació va organitzar onze grups de treball temàtics coordinats per un expert en cada assumpte, i cada un d'aquests grups va reunir desenes fins a sumar diversos centenars de participants que van aportar idees sobre petits canvis útils que es podrien aplicar a Espanya.





El resultat és l'informe "La revolució de les petites coses: petites palanques o l'intent de provocar canvis útils", que recull 37 idees o "petites palanques" principalment sectorials, que suposarien "canvis simples, útils, factibles i necessaris" i que podrien suscitar un amplíssim consens per posar-se en marxa.





El projecte de la Fundació Felipe González fuig explícitament dels grans debats que centren l'atenció social, des de la reforma constitucional a les pensions passant per l'educació. I, a més, assegura que no pretén ser un programa electoral ni un catàleg de reformes, sinó una sèrie d'idees per incitar al debat i per fer canvis concrets.

Objectiu: acabar amb propostes "irrealitzables"





El document inclou una proposta que afectaria els partits polítics, i especialment en cada campanya electoral. Es tracta de garantir la "coherència econòmica dels programes electorals": és a dir, que abans de les eleccions es comprovi "la viabilitat normativa, competencial, fiscal i pressupostària de les promeses electorals a través d'un sistema d'auditoria dut a terme per una entitat independent i amb competència tècnica acreditada ".





La crítica cap a la viabilitat econòmica del programa electoral s'ha fet habitual en el debat polític en els últims anys. Qui més dards ha rebut en aquest sentit ha estat Podem, les propostes noves, trencadores -com la renda bàsica universal- i d'alt cost van portar als seus rivals a criticar el seu programa com impossible de portar a la pràctica. Des de la Fundació es creu que hauria de fer la audoría l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) un organisme creat el 2013 per desenvolupar el principi constitucional de l'estabilitat pressupostària. És independent del Govern d'Espanya, i de fet sol dirigir crítiques contundents contra les desviacions del dèficit de l'Estat i de les comunitats autònomes.