Primera campanya per evitar conductes de risc en ciclistes

El Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana la primera campanya preventiva de conductes i factors de risc adreçada a ciclistes i a altres usuaris en vies urbanes.





Es tracta de la desena campanya preventiva que impulsa Trànsit aquest any i es prolongarà fins aquest diumenge, incidint en el comportament dels ciclistes a l'hora de circular i la de la resta d'usuaris respecte a aquest col·lectiu, amb l'objectiu de mantenir "una bona convivència ".





L'SCT recorda que no es pot circular amb bicicleta amb els auriculars connectats a dispositius de so o al telèfon mòbil, que s'han de dur els llums i senyalització òptica quan es circula de nit, i que el casc és recomanable en ciutat i obligatori per a menors de 16 anys.





També insisteixen que la bicicleta ha de portar frens davant i darrere, que en via urbana la velocitat màxima és de 45 quilòmetres per hora.

PRIORITAT DE L'VIANANT





Recorden que no poden consumir alcohol o drogues, a més que el vianant manté la prioritat al carril bici, zones de vianants i voreres.





Sobre la resta de vehicles, destaquen que no poden parar o estacionar en carrils bici, vies ciclistes i zones d'estacionament, que les motos no poden anar pel carril bici i que s'ha de respectar la prioritat de pas de les bicicletes al carril bici .





En 2017 van morir dos ciclistes en accident de trànsit en vies urbanes a Catalunya i 11 en zona interurbana, segons dades de Trànsit.