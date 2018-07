El Congrés rebutja en primera votació la llista pactada per PSOE i Podemos per renovar RTVE

La llista pactada per PSOE i Podemos per renovar al Consell d'Administració de RTVE ha aconseguit només el suports de 150 diputats al Congrés, 26 vots per sota del mínim de la majoria absoluta que es necessitarà dimecres que ve per validar aquesta candidatura.





Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, Foro Astúries, Unió del Poble Navarrès (UPN), Coalició Canària i Nova Canàries ja van avançar durant el debat en el Ple que no donarien suport aquesta llista.





Ara el PSOE haurà de negociar amb alguna d'aquestes formacions per aconseguir els vots que li falta.





El PP, per la seva banda, havia presentat la seva pròpia llista, que ha comptat finalment amb 128 vots, mentre que Ciutadans ha optat per absentat de la votació.