Presons pot aixecar l'aïllament a Urdangarin

Institucions Penitenciàries disposa fins al 21 d'agost per classificar al exduc de Palma Iñaki Urdangarin i confirmar si continua aïllat en el mòdul d'homes de la presó de Brieva.





El Ministeri de l'Interior disposa d'un termini de dos mesos perquè la seva Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que dirigeix Àngel Luis Ortiz, ratifiqui o no la proposta de classificació inicial que elevi la junta de tractament de Brieva.





Segons expliquen fonts penitenciàries, aquest termini no comença a comptabilitzar fins que la condemna sigui notificada a la direcció de Brieva, el centre penitenciari que va triar el 18 de juny Urdangarin per complir la condemna de cinc anys i deu mesos per prevaricació, malversació, tràfic d' influències, frau i dos delictes fiscals pel 'cas Nóos'. Dit testimoni es va registrar el 21 de juny.





La Infanta Cristina va visitar diumenge passat al seu marit, Iñaki Urdangarin, en la primera visita de la que va gaudir a la presó de dones en què està aïllat des del 18 de juny. Es troba en el mateix pavelló que va ocupar en el seu dia l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán.





Com que és una presó de dones, Urdangarin es troba aïllat des del 18 de juny al mateix pavelló d'homes en el que va complir condemna l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán.





El centre penitenciari pot en la seva proposta de classificació inicial proposar un canvi del centre de compliment de condemna, cosa que ha d'argumentar i que Institucions Penitenciàries, igual que la proposta de classificació de grau, pot o no ratificar.





Urdangarin, com qualsevol altre intern, té dret a recórrer les decisions que adopti l'administració davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària corresponent a la demarcació d'Àvila.





D'acord al criteri general de condemnes similars, Iñaki Urdangarin serà classificat en segon grau, el conegut com a règim ordinari per ser el majoritari entre la població reclusa ,.





Si fos així, i sense detriment que Urdangarin pugui sol·licitar un indult o recórrer al Tribunal Constitucional, el marit de la Infanta Cristina haurà d'esperar al Nadal de 2019 per gaudir de permisos. En aquest moment s'obriria la porta per al tercer grau en aplicació de l'article 100.2, que introdueix el principi de flexibilitat.





L'opció que Urdangarin gaudís directament de la semillibertat la determinaria la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries si optés directament per la seva classificació en tercer grau, atenent a qüestions al seu favor com que és la primera condemna que compleix o l'escassa possibilitat de reincidència. Si es confirma el segon grau, aquests beneficis es retardarien als 17 mesos.