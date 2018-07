Així són les presons de Lledoners i Figueres, on estaran els polítics presos

El líder d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat de JxCat Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva ingressaran a la presó de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona); i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, a la presons de Puig de les Basses, a Figueres.





Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat va rebre aquest dilluns la comunicació oficial del trasllat per part del Govern central.





Encara Serveis Penitenciaris va assegurar que prendria la decisió sobre el destí d'acord amb la elecció de cada un d'ells, finalment algunes fonts apunten que han pactat amb les famílies el centre al qual se'ls traslladarà, per proximitat als seus domicilis però també per raons de seguretat.





Les condicions que tindran una vegada siguin traslladats a una presó catalana dependrà de la direcció del centre penitenciari sobre la base del reglament penitenciari, i les fonts consultades han expressat que estaran subjectes a les mateixes normes i drets que la resta de presos.





Els altres tres polítics sobiranistes a la presó preventiva, els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, seran traslladats més endavant a causa que els tràmits que els afecten no han conclòs.





LLEDONERS, SANT JOAN DE VILATORRADA





El Centre Penitenciari Lledoners es va inaugurar el 24 d'octubre de 2008 i és el primer d'una nova generació d'equipaments penitenciaris caracteritzats per ser de dimensions més reduïdes per facilitar una millor inserció de les persones condemnades.





La presó està situada al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, a 70 quilòmetres de Barcelona.





El centre està integrat en el medi rural, i envoltat de zones enjardinades.









El centre té capacitat per entre 750 i 1.025 interns i disposa de zones en les que els interns fan la major part de la vida quotidiana. Són els anomenats mòduls de vida ordinària, on dormen -en cel·les dobles, majoritàriament- i tenen accés als serveis bàsics (aules de formació, biblioteca, economat, perruqueria, tallers, menjadors, sales d'estar, gimnàs, locutoris ...) .









Cada un dels vuit mòduls de vida ordinària que hi ha al centre pot funcionar amb total independència dels altres.





PUIG DE LES BASSES, FIGUERES





El Centre Penitenciari Puig de les Basses, està ubicat al terme municipal de Figueres, i substitueix les antigues presons de Figueres i Girona.





Va entrar en funcionament el juny de 2014 i és el sisè centre penitenciari construït per la Generalitat des que va assumir les competències en matèria d'execució penal el 1984.









En la construcció del centre s'ha tingut especial ciudado a la reducció de l'impacte visual, de manera que els edificis s'adapten a l'orografia natural del terreny. El projecte d'aquest centre penitenciari ha costat 108.990.000 d'euros.









L'equipament té una superfície construïda de 61.642,43 metres quadrats, està preparat per acollir 1.174 interns i disposa de 620 cel·les, distribuïdes en nou mòduls i quatre unitats singulars.









El Centre Penitenciari Puig de les Basses consta de 17 edificis, dels quals destaquen els nous destinats a mòduls residencials, el mòdul d'ingressos i el departament de règim tancat.





L'equipament també compta amb infermeria, un edifici educatiu, formatiu i cultural -que acull, entre altres serveis, una escola de formació per a persones adultes-, un àrea d'esports i una zona de serveis on estan ubicats els tallers productius.









Puig de les Basses és un centre majoritàriament per homes penats adults, tot i que també disposa de mòduls específics per a joves i dones i per a interns preventius.