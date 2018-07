Llarena també deixa en mans d'Interior el trasllat de Rull, Turull i Forn

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga el procés sobiranista a Catalunya, s'ha pronunciat aquest dimarts pel que fa a les peticions dels exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull de ser traslladats a presons catalanes i ha reiterat que és Institucions Penitenciàries , dependent del Ministeri de l'Interior, el que ha de decidir sobre el possible acostament dels processats en presó provisional en aquesta causa, com ja ha fet amb sis encausats.





S'ha confirmat que els tres polítics catalans que quedaven a presos madrilenyes seran traslladats a la presó de Lledoners (Barcelona).









Aquest centre penitenciari és on està previst que ingressin el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, l'expresident de ANC Jordi Sànchez, el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el exconseller Raül Romeva, que ja estan sent traslladats des de les presons madrilenyes on estaven interns.





Aquesta és l'última i tercera vegada que el magistrat de l'alt tribunal contesta a Institucions Penitenciàries sobre les intencions dels nou investigats en el 'Procés' que estan a la presó. Junqueras i els altres cinc processats que ja havien rebut la contestació han començat a ser traslladats "a partir" d'ahir, segons ha informat Interior, després que s'hagin "emplenat els tràmits preceptius per a aquest tipus de trasllats" i que la setmana passada ja el jutge Llarena afirmés en sengles providències que "no hi ha raó processal que condueixi a la custòdia dels processats en cap centre penitenciari concret, estant la decisió subjecta als criteris penitenciaris que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries consideri d'aplicació".





EL JUTGE MANCA DE COMPETÈNCIA PER DECIDIR





Les providències han anat en la mateixa línia del que ja va manifestar Llarena en un últim acte en què va denegar la llibertat de Junqueras, Forcadell i Romeva i avisava que no té competència per definir el concret centre penitenciari en el qual han de romandre els líders independentistes investigats que es troben en presó preventiva.





Recolzant-se en la jurisprudència del Suprem, Llarena explicava que als òrgans penitenciaris els correspon organitzar, gestionar i fixar l'activitat i ubicació dels presos en els establiments, "lògicament ha de ser-los reconeguda com a funció pròpia la distribució dels penats", ja que són ells els que coneixen la naturalesa dels centres i el nombre de places existents.