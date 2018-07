Carmen Calvo ofereix diàleg "sense 'cortapisas' " a la Generalitat

Carmen Calvo / Marta Fernández / Europa Press.





La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha ofert aquest dimarts a la Generalitat de Catalunya entaular un "diàleg obert, franc, democràtic, sense 'cortapisas' ", després que ERC vingui insistint en els últims dies en la necessitat poder parlar amb l'Executiu del desig dels independentistes de pactar un referèndum d'autodeterminació.





En la seva primera compareixença davant la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats per avançar les línies mestres del seu Ministeri, Calvo ha reconegut que el Govern central sap bé que "a Catalunya hi ha un projecte independentista que no té majoria suificiente per tirar endavant", però ha indicat que l'Executiu no vol autoenganyar ni traslladar missatges que no els porti a un altre lloc "que no sigui de trobada".





"Cal parlar de manera oberta i respectuosa", ha assenyalat, i en aquest sentit la vicepresidenta també ha demanat a la Generalitat de Catalunya que el respecte institucional sigui "compartit".





Calvo ha anunciat així mateix una ràpida convocatòria de la Conferència de Presidents, l'òrgan màxim de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes.





I ha emmarcat la seva setena edició -no es reuneix des de gener de 2017- en la determinació de l'Executiu de relacionar-se "amb naturalitat" amb els governs autonòmics.