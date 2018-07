Rull, Turull i Forn també seran traslladats a Lledoners

Els exconsellers de la Generalitat Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull seran traslladats a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.





Aquest centre penitenciari és on està previst que ingressin l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l'expresident de ANC Jordi Sànchez, el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva, que ja estan sent traslladats des de les presons madrilenyes on estaven interns.





Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, ja els ha notificat el trasllat d'aquests tres polítics sobiranistes en presó preventiva.





Aquest mateix dimarts, el jutge del Suprem Pablo Llarena, que investiga el procés sobiranista a Catalunya, ha donat el seu vistiplau a les peticions d'aquests tres exconsellers per ser traslladats a presons catalanes i ha reiterat que és Institucions Penitenciàries el que ha de decidir sobre el possible acostament dels processats en presó provisional.





Aquesta és la tercera vegada que el magistrat de l'alt tribunal contesta a Institucions Penitenciàries sobre les intencions dels nou investigats en el procés sobiranista que estan a la presó.