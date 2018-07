Precarietat laboral al sector turístic tot i els beneficis empresarials

CCOO de Catalunya ha advertit de la "dualitat" entre els beneficis empresarials i la precarietat laboral davant la temporada turística d'estiu.





El sindicat ha indicat que l'ocupació d'aquest sector està per sota del creixement de l'activitat i que els salaris en menys de la meitat del rendiment per habitació, pel que ha ressaltat que les dades del turisme català entre 2013 i 2018 confirmen la " situació precària "dels seus treballadors.





"Cada vegada hi ha menys personal en relació amb l'increment de l'activitat, amb menys estabilitat laboral, major contractació temporal, aprofitant-se de la contractació de fixos continus, creixement de la contractació de jornada parcial, no desitjada en molts casos, i amb uns salaris que no han crescut al nivell del creixement de la rendibilitat i els beneficis", ha exposat.





FALTA D'ACCIÓ POLÍTICA





L'organització ha criticat la falta d'una acció política "coordinada i global" de les administracions públiques amb els treballadors d'aquest sector, i ha demanat al Govern un pla d'acció per a treballar conjuntament amb els agents socials.





"Per a CC.OO., lluitar contra la precarietat és un objectiu principal", ha reiterat i ha afegit que aquesta situació s'agreuja perquè en prop del 80% de les empreses del sector turístic no poden tenir representació sindical per tenir menys de sis treballadors .