Torra insisteix que l'autoderminació sigui el tema central de la seva trobada amb Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol parlar amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la reunió del 9 de juliol del dret d'autodeterminació de Catalunya, de la "existència de presos polítics" i de la presència del franquisme al espai polític i civil de l'Estat que encara existeix, segons el parer del Govern.





Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, i ha exposat que aquests temes formen part de la proposta de l'ordre del dia que ella mateixa ha fet arribar a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet -les dues són les encarregades dels preparatius de la trobada-.





Artadi ha precisat que té previst aquest dimecres abordar amb Batet el contingut de la reunió, en un contacte que serà telemàtic i no físic.





Així ha defensat que l'autodeterminació és el tema central perquè "dos milions de catalans volen deixar de ser espanyols".





El Govern visualitza així que la reunió del 9 de juliol sigui per obrir un diàleg i per concretar futures trobades, però no té expectatives de grans pactes: "No ens volem creure el que no pot ser. Segur que no vam acabar amb acords molt avançats" .





"Volem parlar de tot i valorar el dret d'autodeterminació. El mateix PSOE ho ha defensat en el passat. Volem escoltar quina posició té. És el primer contacte que es té i hem de parlar amb franquesa", ha al·legat la portaveu.





FRANQUISME





Preguntada sobre què entén el Govern per franquisme a l'espai públic, ha explicat que Torra transmetrà a Sánchez la seva "sorpresa" per que encara hi hagi noms franquistes en el nomenclàtor i també que la situació de la Vall de los Caídos és "anormal en democràcia".





També aprofitarà per criticar que hi hagi una fundació Francisco Franco que té "beneficis fiscals", i que avui dia encara hi hagi títols nobiliaris concedits en el franquisme i que, segons el Govern, no tenen cap sentit.