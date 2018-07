El Parlament comença els tràmits per aprovar la primera llei del Govern Torra

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts el primer projecte llei del Govern de la legislatura, que és una modificació del llibre quart del Codi Civil català perquè els discapacitats auditius o visuals puguin fer testament sense testimonis.





Segons ha informat el Govern, aquesta modificació busca acabar "amb la discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en relació als testaments", ja que fins ara no podien ser testimonis en cap testament ni podien fer el seu amb màxima privacitat.





El Parlament es va constituir el 17 de gener però la primera llei del Govern no s'ha tramitat fins ara perquè fins al juny no es va formar l'Executiu i, per tant, no es va aixecar fins llavors l'article 155, que limitava la iniciativa legislativa de la Generalitat .





Fonts parlamentàries també han explicat que la Mesa ha tramitat un decret llei de l'executiu de mesures financeres relacionades amb la pròrroga pressupostària, que es durà amb tota probabilitat al ple aquí a dues setmanes.





SUSPENSIÓ DE DIPUTATS





El Parlament està pendent aquests dies de si el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena decideix suspendre als diputats investigats en la causa sobre el procés sobiranista, cosa que, de confirmar-se, podria alterar les majories del Parlament i deixaria l'independentisme en minoria.





Les mateixes fonts sostenen que la majoria sobiranista del Parlament no vol anticipar esdeveniments, però, si es confirma la decisió de Llarena, el primer que faran és "estudiar jurídicament" amb deteniment la comunicació que faci el jutge.





JxCat i ERC s'han mostrat partidaris que la Cambra tingui l'última paraula sobre si els diputats han de ser suspesos, mentre que grups com el PP i Cs asseguren que la suspensió és automàtica quan ho digui el jutge, ja que així es contempla en la Llei d'enjudiciament criminal.