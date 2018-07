El Parlament tramita la moció independentista de la CUP i la votarà en el ple

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dilluns la moció de la CUP que busca que el pròxim ple es ratifiqui en la resolució independentista del 9 de novembre de 2015, anul·lada pel TC.





Els membres sobiranistes de la Mesa han defensat tramitar la moció perquè, malgrat existir dubtes legals, no poden exercir "censura prèvia" davant les iniciatives que es presenten i han de debatre en el ple.





Altres fonts han assenyalat que els membres no sobiranistes de l'òrgan director de la Cambra han defensat que tramitar aquesta moció és una "il·legalitat manifesta", i no descarten acudir a l'Alt Tribunal per demanar empara.





ELIMINEN REFERÈNCIES Al 9N





JxCat i ERC han presentat aquest dilluns esmenes a la moció de la CUP que busca que la Càmera es ratifiqui en la resolució independentista del 9 de novembre de 2015, anullada pel TC.





Aquestes esmenes destaquen el seu compromís amb la independència, però volen eliminar de la moció de la CUP qualsevol referència a la resolució del 9 de novembre de 2015, que és precisament el que genera la polèmica.





Així, JxCat i ERC proposen que la moció reculli "la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir i culminar democràticament la independència", però que no inclogui esments a la resolució del 9N -perquè va ser anullada pel Tribunal Constitucional-.