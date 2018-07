Melatonina per lluitar contra l'Alzheimer

Un estudi internacional amb participació d'investigadors del CSIC mostra els efectes positius de la melatonina en la memòria, amb la novetat afegida que podria ajudar a mantenir la salut cerebral davant la malaltia d'Alzheimer.





En l'estudi participen científics d'Espanya, el Brasil i Austràlia que s'han unit per esbrinar si la melatonina pot induir canvis que previnguin o disminueixin l'impacte de l'Alzheimer, així com els canvis experimentats en les etapes primerenques de la malaltia.





En investigacions prèvies s'ha demostrat que la melatonina podria protegir contra patologies de tipus Alzheimer desenvolupades per ratolins transgènics d'aquesta malaltia.





EFECTE PROTECTOR PER AL CERVELL





L'estudi ha demostrat que la melatonina podria tenir un efecte protector a mesura que el cervell envelleix, la qual cosa podria reduir el risc de desenvolupar Alzheimer i, en el cas d'aquells que ja estan afectats per la malaltia, la melatonina podria protegir contra la degeneració de les neurones.





L'experiment s'ha realitzat amb dos grups de ratolins de 6 mesos, uns sans i altres amb característiques de patologia d'Alzheimer, que van ser tractats amb una dosi diària de melatonina -10 mg per kg de pes- fins als 12 mesos d'edat.





La investigadora del CSIC a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) Coral Sanfeliu ha explicat que tots els ratolins van mostrar millora en el seu comportament general de benestar i d'aprenentatge.





"Exploraven MÉS"





"Tots dos grups de ratolins estaven menys ansiosos, exploraven més i tenien més memòria que aquells que no prenien melatonina. Aquests són signes de que les seves connexions cerebrals estaven d'alguna manera optimitzades pels efectes de la melatonina a nivell cel·lular", ha destacat Sanfeliu.





"Aquests efectes inclouen la capacitat millorada de les cèl·lules per evitar acumular proteïnes danyades, per eliminar proteïnes que ja no són funcionals i per lluitar contra proteïnes anormals", ha afegit.





"També hem pogut demostrar que la melatonina no només redueix la inflamació en els ratolins transgènics amb Alzheimer, sinó també en el grup de ratolins sans. Això és destacable perquè la inflamació, en graus que van de moderat a greu, està present a mesura que la malaltia avança ", afegeix Sanfeliu.