Cristiano Ronaldo deixarà aquest estiu el Reial Madrid per la Juventus

Cristiano Ronaldo, davanter portuguès del Reial Madrid, deixarà aquest estiu el Reial Madrid, segons ha avançat en exclusiva al programa 'El Xiringuito' de LaSexta.





El Reial Madrid ha acceptat l'oferta que li ha presentat el Juventus per Cristiano Ronaldo, que després de la final de la Champions League a Kíev ja sabia de l'interès de l'equip italià.





Malgrat que unes informacions apuntaven que Florentino Pérez es mantenia ferma i no estava disposat a cedir davant Cristiano Ronaldo, finalment sembla que ha accedit a rebaixar la seva clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros als 100 milions d'euros que ara ofereix la Juventus.





El club blanc encara no ha confirmat la notícia, però en el seu perfil de xarxes socials ha llançat contingut lloant el crac lusità.





Així, en el compte de twitter del Reial Madrid pot llegir-se "Guadeix de tots els gols de Cristinao el 2018!" Serà un avanç del comiat?









A la web, a més de veure el vídeo dels gols del portuguès amb l'equip merengue, pot llegir-se un extracte que qualifica Cristiano de "millor jugador del món".





"Els números golejadors amb els que Cristiano Ronaldo tanca la primera meitat de 2018 tornen a ser per emmarcar. El millor jugador del món no baixa el ritme i en els 29 partits que ha acumulat amb el Reial Madrid i la selecció portuguesa ha signat 34 gols . La mitjana és espectacular: més d'un per partit (1,17) ", diu el text de l'equip de Florentino Pérez.