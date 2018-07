El Govern de Puigdemont va gastar més de 900.000 euros en centres de votació per a l'1-O

Puigdemont votant el 1-O.





Un nou informe entregat al jutge del Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa que investiga el procés independentista a Catalunya, xifra en 900.906,70 euros el valor dels 2.259 immobles que el Govern de Carles Puigdemont va habilitar per al referèndum independentista del passat 1 de octubre.





Així ho estableix l'informe pericial elaborat per la Societat Mercantil Estatal de Gestió Immobiliària de Patrimoni (Segipsa), que ha fet una "estimació del valor d'ús per arrendament dels immobles cedits o habilitats per diversos òrgans administratius per a la materialització del procés de votació ".





Per a això, s'han calculat la renda teòrica potencial dels 2.259 immobles, de manera que ha requerit també la col·laboració de l'empresa Ibertasa Societat de Taxació "per la seva independència, experiència i posicionament en el sector del que tasoción i valoració immobiliàries a Espanya", la qual cosa atorga a l'informe una "supervisió addicional" per aconseguir la "màxima objectivitat".





Per fer el càlcul, els pèrits han avaluat el valor de reposició net de cada un dels immobles i, un cop obtingut aquest, han determinat la renda equivalent que li correspon, expressada en euros / dia mitjançant l'aplicació d'una taxa de rendibilitat teòrica triada d'acord a la naturalesa del bé en qüestió.





Annex a l'informe, Segipsa s'inclou en la documentació remesa al jutge Llarena el llistat dels 2.259 immobles que es van utilitzar per a la consulta il·legal de l'1-O, amb el nom del centre, la província, la localitat i la seva referència cadastral.





Al costat d'aquests 900.906 euros, Llarena ja compta amb altres documents que provarien que la Generalitat hauria compromès almenys 3,2 milions d'euros, dels quals hauria pagat 1,58.