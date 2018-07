Anglaterra es classifica de penalti

La selecció anglesa s'ha classificat aquest dimarts per als quarts de final del Mundial de Rússia després d'eliminar Colòmbia en la tanda de penals (3-4) després que Yerry Mina hagi forçat la pròrroga en l'últim sospir (1-1) amb un gol de cap que a punt ha estat de minar la confiança del conjunt britànic.





Anglaterra tenia el triomf a la butxaca gràcies a un gol de Harry Kane des dels 11 metres, però el quadre colombià ha dit l'última paraula en el temps de descompte. Quan semblava que el partit acabaria 0-1, ha arribat l'oportunisme de Yerry Mina per signar el seu tercer gol en aquest Mundial i portar el partit a la pròrroga.





Aquí ha començar un nou partit, sobretot per la manca de confiança que han desprès els pupils de Gareth Southgate. No obstant això, Anglaterra ha aguantat les escasses envestides dels cafeters per aconseguir arribar a la tanda de penals.





De set tandes en la història, només una havia resultat satisfactòria per a Anglaterra, el 1996 davant d'Espanya, però la resta van acabar amb derrota. Aquest dimarts, revifats per una excellent aturada de Pickford a Bacca, els inventors del futbol han pogut certificar la seva presència en els quarts 12 anys després.