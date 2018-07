No es pot jugar un Mundial sense porter. Espanya cau davant Rússia als penals (1-1 / 3-4)

Espanya no arriba ni als quarts de final del Mundial després de ser incapaç de superar el mur de Rússia a 120 minuts i fallar dos penals, per mediació de Koke i Aspas, amb un porter, De Gea, que es torna amb tots a casa sumant una sola parada en tot el torneig.





Sense Carvajal, Thiago ni Iniesta (un percentatge elevat de novetats per a un onze titular), Espanya va sortir amb més cara manaire del que és habitual. Com si amb Nacho, Koke i Asensio l'efecte Ferro hagués espavilat al grup. Així va ser, però no per molt temps.





Tal com explica la crònica d'Eurosport, en el futbol no hi ha major desembussament que el gol. Contra la muralla, contra la garreperia, un bon sorell ho tira tot, ho canvia tot. I això és el que va trobar Espanya quan la gosadia de Rams a l'àrea petita li va donar en el forcejament amb Ignaixevitx l'1-0. Aconseguit aviat el primer gol, el duel de vuitens semblava bufar i fer ampolles. Però aquest Mundial va de patiment. Molt.





Així que l'1-0 no va canviar cap pla. Els russos, sabedors de les seves limitacions (què lluny està el futbol rus de l'antic futbol soviètic), van seguir aguantant el resultat. Que tot podria passar després. Se sentien vius amb un gol sota. I Espanya, sense pressa, dominava de manera inert tot i la proactivitat del fenomen Isco, per moments amb la mateixa qualitat del nom de la seva mascota. L'empat es veia venir però no com un regal en tota regla, que ho va ser, de Piqué. El penal per mà aixecada el va transformar Dzyuba per portar el duel a la segona part amb taules en els escacs de Moscou.





A la segona part, Espanya va sortir de nou decidida. Que per actitud no fos semblava la màxima motivadora del descans. Però no va passar gran cosa amb el pas dels minuts. El degoteig de canvis, les sensacions viatjant en una balança, efectivament tot això ficava al partit en una aura de grandesa.





L'entrada d'Iniesta va garantir la possessió en l'assetjament final als russos. Es van aconseguir xifres abusives (75-25%) i el gol el va rondar el proper jugador de Vissel Kobe en un bon xut que va salvar Akinfeiev.





A la pròrroga, més del mateix. Rondo caminant, tot just ocasions i històrics quarts canvis per vegada primera en el temps extra, una de les novetats de la Copa del Món. Tan sols la carrera de Rodrigo al minut 109 li va donar una mica de mordent a una Espanya impotent després en les protestes a Kuipers pel possible doble penal a Piqué i Ramos sense assenyalar.