La Uruguai de Cavani i Suárez envia cap a casa a la Portugal de Cristiano i Pepe (2-1)

Cavani va marcar els dos gols per a Uruguai (Getty Images)





Uruguai es classifica per als quarts de final del Mundial 2018 en derrotar a Portugal gràcies a una actuació sensacional de Cavani, que va marcar un doblet abans de retirar-se lesionat. Cristiano s'acomiada després d'un partit apàtic i gairebé sense transcendència en el joc lusità. El rival dels charrúas, França.





El dia en què Mbappé va brillar per sobre de Messi, Cavani es va inventar el partit de la seva vida davant Cristiano Ronaldo i davant el seu propi company, Luis Suárez, per classificar a Uruguai als quarts de final del Mundial. Lluny de la versió mostrada en els primers tres partits, el golejador del PSG va demostrar tot el seu olfacte i el lliurament que caracteritza tot uruguaià. Es va retirar del camp lesionat, sense saber si tornarà a jugar més en aquest torneig, però sense vessar una llàgrima.





Tal com el defineix la crònica i Eurosport, és el gen charrúa. Capaç d'encaixar un sol gol en quatre partits. De no estar ni un minut per sota del marcador. De marcar un gol al principi i morir amb una idea fins al final. Uruguai, un país petit però ple de guerrers, va fer el partit perfecte per fer caure la campiona d'Europa. Cavani, amb els seus dos gols, va certificar el passi amb dos remats precisos, els únics que va fer en tot el xoc, i va deixar en evidència a un Cristià trasbalsat i pensant ja en el Mundial de Qatar, on comptarà amb 38 anys.





Va ser la llum i l'ombra. Res va poder fer CR7, autor de quatre gols en la fase de grups però cap (en la seva carrera) en eliminatòries, perquè es va veure incapaç de trobar un lloc en una defensa inexpugnable. Només la seva ex company Pepe va trobar una escletxa, però poc li va durar l'alegria a Portugal, encara convalescent després de l'sofert duel davant l'Iran. Al davant, a més, va tenir una selecció que no es va cansar de córrer, ni en el minut 90.