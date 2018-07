Vall d'Hebron inaugura una nova Unitat de Fibrosi Quística pionera a Europa

L'Hospital Vall d'Hebron i Fundació Daniel Bravo han inaugurat una nova Unitat de Fibrosi Quística pionera a Europa, ha informat el centre en un comunicat aquest dimecres.





L'espai compta amb dos passadissos de consultes per a nens i adults, fet que redueix el risc d'infeccions i millora l'atenció i el benestar dels pacients, i es tracta de la primera Unitat de Fibrosi Quística d'Europa que compta amb aquest disseny.





El pacient, sigui adult o pediàtric, arriba a la seva consulta i ja no es mou d'aquesta, i per evitar infeccions creuades, els diferents especialistes van canviant de consulta, i així els pacients no coincideixen en passadissos ni portes de les consultes.





Aquest projecte ha estat possible gràcies a la donació de 2,3 milions d'euros de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.





La fibrosi quística és una malaltia genètica, greu i crònica, que afecta els pulmons, l'aparell digestiu i altres òrgans del cos, en concret, ataca a les cèl·lules que produeixen el moc, la suor i enzims digestius.





Les secrecions de l'organisme que normalment són poc espesses i fluides es tornen més espesses, i en comptes d'actuar com a lubricant, les secrecions espesses formen taps, sobretot en pulmó i pàncrees.





Els símptomes més freqüents en els nens petits són les deposicions greixos, el retard de pes i les bronquitis i infeccions respiratòries de repetició, mentre que en els nens grans i els adults poden aparèixer sinusitis, diabetis, pancreatitis o problemes de fertilitat.