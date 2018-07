Óscar Camps, fundador d'Open Arms: "No hem rescatat 60 persones, hem deixat morir a 340 i moriran més en els pròxims dies"

El president i fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha denunciat la situació d'emergència que es viu a la Mediterrània i les traves que posen els governs europeus per rescatar nàufrags.





El fundador de ha denunciat la situació d'emergència que es viu a la Mediterrània: "No hem rescatat 60 persones hem deixat morir a 340 i més que moriran en els propers dies", ha denunciat el fundador Proactiva Open Arms.





"És molt difícil baixar d'un vaixell que, després de tres setmanes, han rebutjat dos països de la UE, és difícil d'entendre", ha lamentat Camps fent referència a Itàlia i Malta.





Camps també ha explicat que no hi ha cap vaixell a la zona SAR i que el govern de Malta no deixa sortir a les embarcacions de rescat.





"FART" DE LES ACUSACIONS DE TRÀFIC DE PERSONES





El fundador de l'organització de rescat marítim ha mostrat el seu cansament davant les acusacions de tràfic de persones que reben per salvar vides al mar: "Estic cansat de sentir les denúncies del govern italià que ens acusa de traficants, nosaltres no cobrem per transportar persones , ni amenacem, ni les venem ".





Camps també ha explicat que potser aquest cop els hagin fet "més cas" per portar a quatre europarlamentaris a bord, i ha ironitzat amb la necessitat de fer-ho més sovint per aconseguir visibilitat.





El president d'Open Arms també ha relatat la frustració que pateixen els rescatadors quan demanen permís per ràdio per actuar i els preguntats si les persones en perill són migrants: "Al mar no hi ha migrants, hi ha navegants o nàufrags. Nosaltres rescatem vides en perill , no migrants en perill ".





"Són vides en perill", ha reiterat Camps, indignat a haver de recordar "com és el dret marítim internacional" .Així, ha manifestat el seu cansament davant la falta d'humanitat amb què es fa referència al terme "migrant" com si el valor de les seves vides fos menor.





"Avui estic molt trist perquè no hem pogut salvar milers de vides", ha expressat el de Proactiva Open Arms. "Això no s'acaba aquí. Venir fins aquí ens ha costat quatre dies i més de 300 morts".





Camps ha fet una crida per recollir més suports per poder seguir rescatant vides al mar ja que, com ha recordat, "la responsabilitat la tenim tots".









En la roda de premsa també han estat presents l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el secretari d'Igualtat i Migracions de la Generalitat, Oriol Amorós, i els eurodiputats Javier López i Miguel Urbán.