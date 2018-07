SCC reivindicarà que "la majoria de catalans estan en contra de la secessió" al Smithsonian Folklife

Societat Civil Catalana (SCC) participarà demà al Smithsonian Folklife Festival de Washington, que aquest any està dedicat a Catalunya, per explicar-hi que "la majoria de catalans estan en contra de la secessió i que, com a conseqüència, a Catalunya s'està produint , sobretot, un conflicte entre catalans i no entre Catalunya i Espanya, tal com defensen els independentistes ".





Segons ha informat l'entitat, en representació de SCC estaran a Washington Carlos Silva, llicenciat en història i catedràtic d'anglès, que formarà part del debat "Ateneu and Catalan Renaixença"; i Carles Enric, llicenciat en geografia humana i articulista, que serà un dels ponents del debat "Fem poble".





En els dos debats hi serà present el director del festival, Michael Atwood Mason. SCC ha precisat a més que la seva participació està exclosa del pressupost de l'Institut Ramon Llull l, pertanyent a la Generalitat, i que ha estat possible per la intervenció directa de la Institució Smithsonian que acull el Folkfestival.





El festival es va inaugurar la setmana passada amb polèmica, perquè en el sopar prèvia el president català, Quim Torra, va denunciar l'existència de "presos polítics" i "exiliats" catalans, i quan l'ambaixador espanyol, Pedro Morenés, va prendre la paraula i va rebatre seva "propaganda" el president va decidir abandonar l'acte.





SCC ha denunciat que "el Govern de la Generalitat i els líders de l'independentisme estan utilitzant aquest popular i conegut festival per oferir una visió esbiaixada de la situació que es viu a Catalunya" i per això considera "imprescindible participar" en actes com aquest.





A més, pretén explicar que el seu objectiu com a entitat és la convivència i la concòrdia entre els catalans i "crear marcs de diàleg per arribar a consensos, sempre que es respecti la Constitució, l'Estatut i tot el marc legal".