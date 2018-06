SCC retransmetrà en català els partits d'Espanya al Mundial de Rússia

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha anunciat aquest dimarts que l'entitat retransmetrà en català els partits que la selecció espanyola de futbol jugui al Mundial de Rússia que comença aquesta setmana. En roda de premsa aquest dimarts, ha explicat que la iniciativa pretén acabar amb que els partits de la selecció es narrin "bàsicament des de Madrid", per aportar una narració en català que doni suport a l'equip espanyol.





Per fer-ho, SCC ha organitzat un equip de locutors joves que aprofitaran la infraestructura de Ràdio Horta-Guinardó per fer les retransmissions, que es podran seguir per 'streaming' a Internet i també des de les projeccions que Barcelona amb la Selecció farà al Camp de l'Àliga, una instal·lació municipal al barri de Penitents. Els locutors seran tres estudiants seleccionats entre joves de SCC i de Barcelona per la Selecció que s'han presentat voluntaris: "No són professionals perquè volíem fer un programa no perfectament estructurat, sinó espontani i fresc".





El responsable d'Esdeveniments i Mobilització de SCC, Sixto Cadenas, ha assegurat que la retransmissió per Internet seguirà encara que Barcelona amb la Seleccció no vagi a projectar algun dels partits, i ha justificat la iniciativa perquè els catalanoparlants que vulguin podran escoltar una narració dels partits en català i "amb un sentiment de pertinença i il·lusió".