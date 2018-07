Un 30% d'inscrits ja ha votat en les primàries del PP

Dels 66.706 afiliats que s'han inscrit per poder votar en el procés de primàries del PP per escollir el successor de Mariano Rajoy, un 30% ja havia votat a les 12:00 hores. En una compareixença de premsa, Maíllo ha indicat que en tractar-se d'un dia laboral, s'espera que s'incrementi la participació al llarg de la tarda.





Dels sis aspirants que competeixen per succeir Rajoy al capdavant del PP, es preveu que només dos d'ells passin a la segona volta, la votació tindrà lloc al XIX Congrés Nacional que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol.





Llavors ja votaran els 3.184 compromissaris, dels quals 2.612 també han de ser elegits també aquest dijous pels afiliats en urna (la resta, són membres nats de l'organització).





Així, els afiliats disposaran d'una papereta en la qual escriuran el nom del seu candidat i una altra papereta en la qual elegiran, en llista oberta, als compromissaris que vulguin que els representin en el XIX congrés.





Es tracta de la primera vegada que s'aplica aquest sistema en un conclave de caràcter nacional i el resultat es preveu incert, segons fonts de la formació.





Després del tancament de les urnes, començarà el recompte manual a nivell provincial, els gerents s'encarregaran de remetre les dades a la direcció regional i aquestes al seu torn a la seu central de Gènova, a Madrid.





El recompte de vots es centralitzarà a la seu nacional del partit, segons ha informat.





RAJOY ES DECLARA NEUTRAL





Rajoy ha declarat que no votarà avui a les primàries del Partit Popular per escollir al nou president que l'ha de sustituir. El PP ha informat a través d'un comunicat que Rajoy considera "que no seria just per la seva part privilegiar a un precandidat sobre els altres, atès que tots han estat lleials colaboradors durant la seva etapa al capdavant del Partit i del Govern central."





VOTS DELS CANDIDATS





Pel que fa a la votació dels candidats, el més matiner serà Elio Cabanes, que acudirà a partir de les 09.30 hores al Centre Polivalent de la Font de la Figuera, la localitat valenciana de la qual és regidor.





Al migdia ho farà Pablo Casado, que exercirà el seu dret a la seu del PP del districte de Salamanca, ubicada al número 47 del carrer Goya. En el mateix lloc està previst que dipositi la seva papereta mitja hora més tard la candidata Soraya Sáenz de Santamaría.





L'exministra María Dolores de Cospedal acudirà cap a les 13.00 hores a la seu PP a Albacete, d'on és originària la seva família, per dipositar el seu vot. Per la seva banda, l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo farà el mateix a la mateixa hora a la seu del PP de Xàbia (Alacant).





Finalment, José Ramón García-Hernández té previst acudir cap a les 12.30 hores a la seu del PP a Àvila, província per la qual va obtenir el seu escó al Congrés.





AFILIATS I COMPROMISARIOS





Les comunitats autònomes amb més afiliats del PP que podran votar aquest dijous són Andalusia, 11.658; Madrid, 9.944; la Comunitat Valenciana, 8.964; Castella i Lleó, 6.785; Castella-la Manxa, 4.851; i Galícia, 4.564.





Si en les primàries d'aquest dijous passen dos candidats al conclave de juliol, són els 3.34 compromissaris els que finalment decideixin qui és el nou president del PP (hi ha 2.612 que han estat elegits pels afiliats i els altres 500 són nats).





Això sí, hi pot haver candidat únic al congrés si "algun dels precandidats obtingués més del 50% del total dels vots vàlids emesos pels afiliats, hagués aconseguit una diferència igual o superior a 15 punts sobre la resta de precandidats i hagués estat el més votat a la meitat de les circumscripcions (30) serà proclamat davant el congrés com a candidat únic a la presidència del partit ", segons els Estatuts.