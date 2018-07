Els partidaris d'un Estat sense autonomies van marcar el passat mes de juny el seu màxim des del 2014 i van tornar a superar el 21 per cent en el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), un estudi que també revela que, encara que l'opció majoritària segueix sent no fer canvis en el model autonòmic, aquesta segueix perdent adeptes.





Seguir llegint a CatalunyaPress.