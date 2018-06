Batet, la Constitució i el conflicte català

Diuen que les presses no són bones. Les decisions cal pensar-les bé, mesurar les seves conseqüències i calcular amb qui es compta a l'hora de portar les propostes al Parlament perquè puguin ser aprovades. Els temps són molt important en política, el mateix que el diàleg i el consens.





El nou govern de Pedro Sánchez - que té la intenció d'esgotar la legislatura, si li deixant ja ha començat a dir algunes de les coses que pretén fer. La nova ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha manifestat que "la reforma de la Constitució és urgent, viable i desitjable", en un clar gest de complicitat a l'independentisme per escenificar que el tarannà dels socialistes és dialogant. A quin preu ?.





Batet s'oblida que la reforma de la Constitució requereix el 75% dels vots de la cambra. És més, s'hauria de fer amb un gran consens de tots els partits polítics. A hores d'ara, de pressa per al govern de Catalunya, amb l'enunciat d'alguna cosa que es vol fer, no es conformaran. Ni tampoc amb la reunió que van a celebrar, encara sense data, el President Sánchez i el president Torra. El diàleg va anar sobre la independència de Catalunya, la República catalana, i la resta del relat que gira entorn al monotema que tots coneixem. Què va a fer Sánchez ?, cedirà a les pressions ?. No pot, per moltes raons; seus barons territorials -excepte Catalunya i Balears- no estan per la feina. Alguns dels seus ministres, no donarien suport a la decisió i el deixarien plantat com un pi. Els votants tampoc. El PP i Ciutadans que han quedat molt tocats, molt menys estaran disposats a que passi això. Llavors com pensa fer-ho ?.





Batet que és ja una política bregada, sap perfectament el que està succeint a Catalunya i quina ha estat la sensació d'abandó en la qual s'han trobat l'altra part de la ciutadania que no és independentista. Fer una picada d'ullet a l'independentisme és matar la il·lusió i l'esperança que molts d'ells han posat en el nou govern. Es va a abandonar a aquests ciutadans ?, qui els defendrà?, ¿L'oposició ?.





Algú va dir -no està clar l'autoria de la frase- "la fi justifica els mitjans". Això pot ser una frase que van utilitzar aquells als quals el beneficia. El forn, ara, no està per a molts pastes, perquè quan es generen expectatives, il·lusions i confiança en un projecte i aquest resulta un engany, els resultats poden ser demolidors. Que Pedro Sánchez, president, no prometi coses que no es poden complir.





Deia Jean-Jacques Rousseau que: "El més lent a prometre és sempre el més fidel a complir."