El Govern té previst millorar els ingressos tributaris implantant noves figures (impost a la banca i impost a les empreses tecnològiques) i reformant algunes ja existents, com l'Impost sobre Societats, on l'Executiu vol implantar un tipus mínim a l'entorn del 15% per a les grans empreses.





