El guàrdia civil de La Manada seguirà en llibertat fins que l'Audiència de Navarra decideixi sobre la seva situació

El guàrdia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, que va intentar renovar el passaport seguirà en llibertat provisional fins que l'Audiència de Navarra decideixi aquesta setmana o la que ve sobre la seva situació.





A la vista, que s'ha prolongat durant una mica més de quatre hores, han comparegut nou testimonis.





D'una banda, tres agents de l'oficina del DNI i tres del jutjat en el qual Antonio Manuel Guerrero signa els dilluns, dimecres i divendres. D'altra banda, a petició del guàrdia civil, han testificat la seva parella, la seva mare i una amiga.





Hi han estat presents en la compareixença la Fiscalia i els advocats de la víctima (acusació particular) i del Govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona, personats en la causa com a acusació popular. Per la seva banda, el guàrdia civil i el seu advocat han seguit la sessió per videoconferència des de Sevilla.





INGRÉS A LA PRESÓ





En la compareixença, l'acusació particular i les acusacions populars han sol·licitat aquest dijous l'ingrés a presó de Guerrero per considerar que va vulnerar les mesures cautelars de la seva llibertat provisional en intentar renovar el passaport.





Les acusacions han realitzat aquesta sol·licitud durant la vista que ha tingut lloc aquest dijous a l'Audiència de Navarra, mateix tribunal que va dictar sentència i la posada en llibertat dels cinc condemnats a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual en els Sanfermines de 2016.





El tribunal va dictar el passat 21 de juny la posada en llibertat provisional dels cinc membres de La Manada, imposant diverses mesures cautelars, entre elles, l'obligació de lliurar el passaport i la prohibició de sortir del territori nacional.