Els independentistes aproven recuperar la declaració de l'9N i Cs estudia recórrer-lo davant el TC

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la moció transaccionada entre JxCat, ERC i la CUP per la qual la Cambra es reafirma en els objectius polítics de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015 que el Tribunal Constitucional va suspendre.





La moció ha tirat endavant amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, amb l'abstenció dels comuns i sense cap vot més, ja que els diputats de Cs, PSC i PP no han votat.





Abans de començar el debat, el president de la Cambra, Roger Torrent, ha demanat llegir una nota que li havien enviat els lletrats del Parlament en què recomanen "no tramitar la moció" per anar contra les resolucions del TC, motiu pel qual PP , PSC i CS no han votat i aquests últims han escenificat la seva protesta aixecant les mans.





RECURS AL TC





Cs està estudiant presentar un recurs d'empara davant el Constitucional per la moció de la CUP que ha aprovat aquest dijous el Parlament en què es ratifica en els "objectius polítics" de la declaració independentista del 9 de novembre de 2015 que ja va aprovar la Cambra catalana.





El partit taronja sospesa optar pel recurs d'empara perquè considera que s'han vulnerat els drets dels seus 36 diputats de la Cambra catalana a tramitar-se i aprovar-se una moció que afirmen que és inconstitucional.